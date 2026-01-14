Algunos leones marinos adultos siguen mamando leche materna y la ciencia aún no sabe por qué

León marino de las Galápagos (Zalophus wollebaeki) en Punta Pitt, Isla de San Cristóbal Island, islas Galápagos, Ecuador. Foto: Wikimedia Commons

Las madres de mamíferos alimentan a sus bebés con leche. Sabemos que la lactancia es una característica fundamental de este grupo de animales y una estrategia para garantizar la supervivencia de las crías, ya que les proporciona nutrientes, defensas inmunológicas y compuestos que ayudan al desarrollo del sistema digestivo y del cerebro en las primeras etapas de la vida. Pero lo que no sabíamos es que, al parecer, la lactancia no siempre se limita a las crías.

Una investigación científica que analizó unos 20 años de datos sobre los leones marinos de Galápagos (Zalophus wollebaeki) encontró algo muy inesperado e interesante: algunas hembras continuaban amamantando a sus crías mucho más allá de la edad promedio de independencia, incluso cuando esos hijos ya eran adultos (de al menos cinco años o más) y estaban en condiciones de reproducirse por sí mismos. Los resultados se publican en la revista The American Naturalist.

Según amplía el periódico The New York Times, se documentaron casos de leones marinos de Galápagos adultos de hasta 16 años que seguían amamantándose de sus madres. Dado que la esperanza de vida de esta especie ronda las dos décadas, los investigadores explican que, en términos humanos, sería comparable a que una persona de unos 60 años siguiera siendo amamantada por su madre.

Este comportamiento, al que los investigadores llaman “supersuckling” (succionado prolongado), muestra que la relación entre madre e hijo en esta especie es más duradera y compleja de lo que se pensaba. Lejos de romperse una vez que la cría puede valerse por sí misma, el vínculo se mantiene durante años, pese al alto costo energético que implica para la madre. Según los autores, este es el primer registro a largo plazo en el que se documenta de manera repetida este tipo de lactancia extendida entre madres y crías adultas en una especie de mamífero marino.

Esto es inesperado porque producir leche tiene un alto costo energético para las madres mamíferas, explican los científicos. La lactancia exige mucha energía y recursos, por lo que la leche no debería ser ilimitada. Por esa razón, en casi todas las especies los hijos dejan de mamar antes de llegar a la madurez sexual, ya sea porque se independizan por sí mismos o porque la madre pone fin a la lactancia. Retrasar ese destete suele implicar un costo reproductivo para la madre, ya que prolonga el tiempo antes de poder tener otra cría, aunque podría traducirse en una descendencia más fuerte o con mayores probabilidades de sobrevivir.

La gran pregunta es por qué ocurre este comportamiento. Y por ahora, no parece haber una respuesta muy clara. “Actualmente nos resulta muy difícil comprenderlo”, le dijo a The New York Times Oliver Krüger, ecólogo del comportamiento de la Universidad de Bielefeld (Alemania) y líder del estudio. Según explican los investigadores, el único patrón consistente que lograron identificar fue el ambiental: la lactancia prolongada fue más frecuente en años de abundancia de alimento, lo que sugiere que las madres amamantan a crías ya adultas solo cuando ese esfuerzo no compromete su propia supervivencia ni su reproducción futura.

El hallazgo abre entonces nuevas preguntas sobre las estrategias reproductivas, los vínculos sociales y los costos y beneficios evolutivos de la lactancia prolongada.

