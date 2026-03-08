Alístese para votar temprano: en la tarde se esperan lluvias en varias ciudades

Los colegios electorales de Colombia abrieron para una jornada en la que se elegirá a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Este domingo, 8 de marzo, Colombia vive una nueva jornada electoral. Los colombiano tendrán hasta las 4:00 de la tarde para acercarse a las urnas y elegir a los nuevos integrantes del Congreso. Si bien en gran parte del país hay buenas condiciones climáticas durante la mañana, en la tarde se esperan lluvias en diferentes ciudades.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en términos generales, para este domingo, “en la mañana tendremos predominio de condiciones secas en amplios sectores del territorio nacional. En la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, especialmente hacia el centro y suroccidente de la región Caribe, amplios sectores de la región Andina, y en la región Pacífica también habrá precipitaciones”, explicó Cristian Arango, Coordinador grupo de análisis y pronóstico del tiempo del Ideam.

A nivel de ciudades esto quiere decir que se esperan posibles lloviznas en la tarde en Cartagena y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En Montería y Sincelejo las lluvias pueden ser un poco más intensas, según el Ideam.

En el caso de la región Andina, las lluvias serán más fuertes en la tarde en ciudades como Medellín, Bogotá, y las del Eje Cafetero. En Tolima también se espera predominio de lluvias, pero en Ibagué, puntualmente, predominará el tiempo seco, así como en Neiva.

En el Pacífico también se espera predominio de lluvias a lo largo del día, en ciudades como Cali y sectores de Nariño. Lo mismo se pronostica en la Amazonía, donde se espera alta nubosidad y precipitaciones. Caso contrario se espera en la Orinoquia, donde lo más probable es que predomine el tiempo seco en sus diferentes ciudades.

Para Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde afectando localidades del centro, occidente y norte de la Ciudad. “La temperatura mínima estará alrededor de 11 °C y la temperatura máxima entre 19 °C y 20 °C", dijo la entidad en el comunicado.

