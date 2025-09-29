Alístese: ya hay fecha para el simulacro nacional de respuesta a emergencias

Imagen de uno de los derrumbes que se han presentado en la vía al Llano. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En la mañana de este lunes, 29 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNRGD) anunció la fecha en la que se realizará el simulacro nacional de respuesta a emergencias, que se llevará a cabo en el país. Se hará el 22 de octubre, a las 9 a.m.

Este ejercicio, que se realiza año tras año, busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres en los diferentes municipios y departamentos. De hecho, se ha realizado durante 13 años.

“Se busca poner a prueba y fortalecer los mecanismos de coordinación y respuesta frente a diversas amenazas que pueden afectar nuestro territorio”, se lee en la página web que la entidad creó para detallar las actividades que se llevarán a cabo ese día. “El simulacro ha sido una herramienta clave para elevar la conciencia y preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias”.

¿Cuáles son los objetivos del simulacro?

En síntesis, la realización de este simulacro nacional tiene cuatro objetivos, según señala la UNGRD.

Poner a prueba los planes de emergencia y contingencia de entidades públicas, privadas y comunitarias para asegurar su eficacia. Fortalecer la articulación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, entidades sectoriales, públicas, privadas, y la comunidad en general ante situaciones de emergencia. Fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de conocer los riesgos y la preparación para responder ante diferentes fenómenos amenazantes. Fortalecer las capacidades, habilidades y toma de decisiones de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Entre otras cosas, dice la entidad, es importante participar porque se puede mejorar la coordinación y la comunicación entre diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y porque es una oportunidad para fomentar la cultura de prevención y para familiarizarse con los protocolos y procedimientos de emergencia.

Otro de los motivos por los cuales es clave hacer parte de este ejercicio es porque le permite a la población entender “los peligros específicos que podrían afectar a la comunidad, como inundaciones, sismos, deslizamientos o incendios”.

“Por primera vez, vamos a liderar este ejercicio desde el territorio.Lo haremos desde la central hidroeléctrica de Ituango, en Antioquia. Vamos a revisar los planes de gestión del riesgo y vamos a garantizar el acompañamiento directo a las comunidades que enfrentan en primera línea escenarios de riesgo”, dijo el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

En esta oportunidad, aseguró, trabajarán en tres frentes: la protección financiera frente al riesgo; el fortalecimiento de fondos territoriales de gestión de riesgo, y la implementación del protocolo de atención de animales en situación de emergencia.

