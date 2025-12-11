Logo El Espectador
Ambiente
Amazonas
Amazonia sin petróleo: así avanzan los proyectos legislativos en cinco países

Cinco parlamentarios de la región han radicado proyectos de ley para prohibir la exploración y explotación en la que es la nueva frontera mundial del petróleo. El panorama, marcado por la polarización, procesos electorales y la reducción en las reservas de gas y petróleo, entre otras, advierte un horizonte complicado para la materialización de estas iniciativas.

César Giraldo Zuluaga
11 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Fotografía de una torre de flare en el distrito petrolero de Urucú, el 23 de abril de 2024 en el municipio de Coari, estado de Amazonas (Brasil). Urucú, el enorme campo petrolero incrustado en una de las regiones más preservadas de la Amazonía y que abastece con gas de cocina a la mitad del territorio brasileño.
Foto: EFE - Isaac Fontana

“La Amazonia es la nueva frontera mundial del petróleo” titularon, en abril de este año, los colegas de InfoAmazonia su reportaje especial en el que revelaron que este bioma concentra gran parte de los recientes descubrimientos de petróleo y gas en todo el mundo. Imposible de resumir en este espacio, una cifra sirve para evidenciar esta situación: casi una quinta parte de las reservas mundiales halladas entre 2022 y 2024 se encuentran en la...

