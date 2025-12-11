Amazonia sin petróleo: así avanzan los proyectos legislativos en cinco países

Fotografía de una torre de flare en el distrito petrolero de Urucú, el 23 de abril de 2024 en el municipio de Coari, estado de Amazonas (Brasil). Urucú, el enorme campo petrolero incrustado en una de las regiones más preservadas de la Amazonía y que abastece con gas de cocina a la mitad del territorio brasileño. Foto: EFE - Isaac Fontana

“La Amazonia es la nueva frontera mundial del petróleo” titularon, en abril de este año, los colegas de InfoAmazonia su reportaje especial en el que revelaron que este bioma concentra gran parte de los recientes descubrimientos de petróleo y gas en todo el mundo. Imposible de resumir en este espacio, una cifra sirve para evidenciar esta situación: casi una quinta parte de las reservas mundiales halladas entre 2022 y 2024 se encuentran en la...