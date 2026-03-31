Aprueban un plan clave para la protección de los grandes bagres de la Amazonia

La cuenta del río Amazonas es clave para la protección de estas especies. Foto: Saving the Amazon

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana se está llevando a cabo en Brasil la COP15 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), una conferencia que reúne a los países que hacen parte de esa convención. También hacen presencia organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y académicos.

El objetivo de este encuentro es tomar decisiones de carácter internacional para la protección de especies migratorias en el mundo. Al ser Brasil el país anfitrión, parte importante de las discusiones ha estado centrada en la Amazonia.

Ayer, 30 de marzo, dentro de las decisiones claves del día estuvo la adopción del Plan de Acción Regional para los grandes Bagres Migratorios de la Amazonía. Este es “un avance importante para la protección de especies clave para la conectividad ecológica de la cuenca y para la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de la pesca en la Amazonía”, indicó el Instituto de Investigaciones para la Amazonia Peruana en un comunicado.

Esto implica tomar acciones conjuntas entre Brasil, Colombia, Perú y otros países de la región para proteger a especies clave que hacen parte de la biodiversidad y las economías de las zonas ribereñas del Amazonas.

“El plan prioriza la conservación de dos especies emblemáticas: el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la manitoa (Brachyplatystoma vaillantii), peces migratorios de gran valor ecológico, social y económico para los países amazónicos”, explican en el comunicado.

De acuerdo con el instituto, la supervivencia de estos peces depende del estado y la conectividad de las cuencas amazónicas, por lo que es necesario tomar acciones conjuntas entre varios gobiernos. Lo que se busca es afrontar problemáticas como la fragmentación de los ríos, la sobrepesca y la degradación de los ecosistemas.

“Igualmente, contempla acciones orientadas a proteger hábitats críticos, mantener la conectividad fluvial, fortalecer la cooperación entre países, ampliar la base de conocimiento científico y local, y promover cadenas de valor sostenibles, en articulación con políticas y marcos normativos más consistentes a nivel regional”, añadió la entidad peruana.

En la conferencia también se adoptó otro paquete de decisiones encaminadas a proteger a 40 especies migratorias. Además, se acordaron 16 acciones que implican la cooperación de varios países, con el fin de tomar medidas efectivas en la protección de ecosistemas.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜