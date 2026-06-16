Así fue el rescate del jaguar que amaneció en la Universidad Nacional Sede Amazonía

El jaguar fue reportado desde la madrugada al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Sede Amazonía. Foto: Harrison Calderón, Comunicaciones UNAL Sede Amazonia

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Durante la mañana de hoy, en las instalaciones de la Universidad Nacional Sede Amazonia, en Leticia, amaneció un jaguar (Panthera onca), uno de los depredadores más grandes del continente.

En las primeras imágenes que se conocieron del individuo, se observaba recostado en el pasillo de una de las edificaciones del campus. Se trata de un macho adulto de 110 kilogramos, como pudieron confirmar más tarde las autoridades.

“Desde las primeras horas, las directivas de la Sede lideraron la atención de esta situación, activando de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos y coordinando acciones con las autoridades ambientales y las entidades competentes”, explicó la U. Nacional en un comunicado.

Debido a la presencia del animal, la institución suspendió todas las actividades presenciales en el campus y autorizó el trabajo en casa para sus funcionarios. Además, al lugar llegaron cuerpos de bomberos, funcionarios de la Policía de Brasil y profesionales en manejo de fauna silvestre de la Fundación Ikozoa y Corpoamazonía, la autoridad ambiental de la región.

“Gracias al trabajo articulado de profesionales expertos, entre ellos médicos veterinarios con experiencia en el manejo de esta especie —incluyendo el acompañamiento de un especialista perteneciente al Ejército de Brasil—, se hizo seguimiento a la situación y se confirmó que el ejemplar abandonó el campus sin sufrir afectaciones y en condiciones que garantizan su bienestar”, dijo la institución.

El jaguar presentaba señales de fatiga que se deberían a una infección cutánea, según dijo uno de los veterinarios de la Fundación Ikozoa que acudió al operativo de rescate a través del comunicado de la institución.

El individuo fue sedado con éxito y trasladado a un centro de atención de fauna silvestre de Corpoamazonía. Allí permanecerá bajo supervisión profesional y tratamiento de la infección que presenta, y a la espera de establecer si se encuentra en condiciones óptimas para volver a su hábitat.

“La Universidad Nacional de Colombia reafirma su compromiso con la preservación y protección de las especies que habitan el territorio amazónico. La presencia de fauna silvestre en esta región hace parte de la riqueza biológica que caracteriza nuestro entorno y nos exige fortalecer permanentemente las medidas de convivencia, prevención y cuidado”, añadió la U. Nacional.

La institución además confirmó que, antes de ser trasladado al centro de atención de Corpoamazonia, el jaguar recibió atención por una afectación en una de sus patas.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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