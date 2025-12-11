Logo El Espectador
Ambiente
Amazonas

Cae ‘Puerto Hong Kong’, una de las mayores redes de tráfico de madera en Colombia

En un operativo conjunto fueron capturadas 17 personas, entre ellas tres funcionarios de la corporación ambiental de la Amazonía.

Redacción Ambiente
11 de diciembre de 2025 - 12:58 p. m.
La organización operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas.
La organización operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas.
Foto: Cortesía
Una de las principales redes de tráfico ilícito de madera fue desmantelada en el sur del país. Tras una operación entre la Fiscalía, la Policía y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación-entidad creada para articular a diferentes entidades del Estado-, se logró la captura de 17 personas, entre ellas, tres funcionarios de la corporación ambiental de la Amazonía (Corpoamazonía).

De acuerdo con las autoridades, la banda llamada “Puerto Hong Kong”, operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas. De estos departamentos sacaban madera que luego era enviada y vendida en Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá.

“Las investigaciones evidencias que esta organización generaba altas rentas ilícitas anuales mediante la extracción y comercialización ilegal de productos forestales a través de transacciones económicas de manera irregular”, informó el Ministerio de Ambiente.

La operación de esta red impactó “gravemente” zonas de especial protección ambiental, como los Parques Nacionales Yaguas (en Perú) y Amacayu (en el sur de Colombia), y áreas protegidas del sector de Tarapacá, en la Amazonía colombiana.

En la operación fueron capturadas 17 personas, tres eran funcionarios de Corpoamazonía: la secretaria ejecutiva y dos contratistas, señaladas de facilitar las “actividades criminales mediante decisiones contrarias a la ley y en presunto ejercicio extralimitado de sus funciones”, según señaló el ministerio.

Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada, Irene Vélez Torres, la operación es una muestra del trabajo que se está haciendo en el país para “contener la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado. Esta operación demuestra los resultados concretos que alcanzamos bajo la coordinación del Conaldef, que integra a la Fuerza Pública, la Fiscalía y las entidades ambientales para enfrentar estas amenazas con contundencia”, afirmó.

Por Redacción Ambiente

CiudadanaColombiana(ipwmh)Hace 11 minutos
Que gran noticia! En este gobierno han dado con muchos delicuentes aunque muchos no lo reconozcan.
Ricardo MS(31891)Hace 32 minutos
Ojalá se siguieran realizando esos operativos!!!
