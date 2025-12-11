Cae ‘Puerto Hong Kong’, una de las mayores redes de tráfico de madera en Colombia

La organización operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas. Foto: Cortesía

Una de las principales redes de tráfico ilícito de madera fue desmantelada en el sur del país. Tras una operación entre la Fiscalía, la Policía y el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación-entidad creada para articular a diferentes entidades del Estado-, se logró la captura de 17 personas, entre ellas, tres funcionarios de la corporación ambiental de la Amazonía (Corpoamazonía).

De acuerdo con las autoridades, la banda llamada “Puerto Hong Kong”, operaba en Nariño, Putumayo y Amazonas. De estos departamentos sacaban madera que luego era enviada y vendida en Bogotá, Cali, Pasto y Boyacá.

“Las investigaciones evidencias que esta organización generaba altas rentas ilícitas anuales mediante la extracción y comercialización ilegal de productos forestales a través de transacciones económicas de manera irregular”, informó el Ministerio de Ambiente.

La operación de esta red impactó “gravemente” zonas de especial protección ambiental, como los Parques Nacionales Yaguas (en Perú) y Amacayu (en el sur de Colombia), y áreas protegidas del sector de Tarapacá, en la Amazonía colombiana.

En la operación fueron capturadas 17 personas, tres eran funcionarios de Corpoamazonía: la secretaria ejecutiva y dos contratistas, señaladas de facilitar las “actividades criminales mediante decisiones contrarias a la ley y en presunto ejercicio extralimitado de sus funciones”, según señaló el ministerio.

Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada, Irene Vélez Torres, la operación es una muestra del trabajo que se está haciendo en el país para “contener la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies gracias a un trabajo articulado. Esta operación demuestra los resultados concretos que alcanzamos bajo la coordinación del Conaldef, que integra a la Fuerza Pública, la Fiscalía y las entidades ambientales para enfrentar estas amenazas con contundencia”, afirmó.

