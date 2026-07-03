Con especies de la Amazonia, describen un nuevo género de plantas para la ciencia

Estas plantas se diferencian porque no tienen una característica particular: dentro de sus flores no se encuentra el estaminodio, que son unos pequeños filamentos. Foto: Herbario Instituto Sinchi (izquierda), Bobbi Angell (derecha)

Matthew Pace estaba organizando muestras de plantas del Herbario Steere del Jardín Botánico de Nueva York, en donde es curador asociado, y se dio cuenta de que algunas de ellas no coincidían con la especie en la que se habían clasificado. Su curiosidad lo llevó a emprender una investigación morfológica y sistemática, que terminó en el descubrimiento de todo un género de plantas amazónicas.

Cabe apuntar que una especie es la unidad básica de la clasificación de los seres vivos, en la disciplina de la taxonomía biológica. Nosotros los seres...