Home

Ambiente
Amazonas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Con especies de la Amazonia, describen un nuevo género de plantas para la ciencia

Luego de analizar muestras vegetales de herbarios de Estados Unidos, Suramérica y Europa, este científico del Jardín Botánico de Nueva York descubrió todo un género de plantas que se encuentra en el norte de la Amazonia, en Colombia, Brasil y Venezuela.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
03 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Estas plantas se diferencian porque no tienen una característica particular: dentro de sus flores no se encuentra el estaminodio, que son unos pequeños filamentos.
Estas plantas se diferencian porque no tienen una característica particular: dentro de sus flores no se encuentra el estaminodio, que son unos pequeños filamentos.
Foto: Herbario Instituto Sinchi (izquierda), Bobbi Angell (derecha)

Matthew Pace estaba organizando muestras de plantas del Herbario Steere del Jardín Botánico de Nueva York, en donde es curador asociado, y se dio cuenta de que algunas de ellas no coincidían con la especie en la que se habían clasificado. Su curiosidad lo llevó a emprender una investigación morfológica y sistemática, que terminó en el descubrimiento de todo un género de plantas amazónicas.

Cabe apuntar que una especie es la unidad básica de la clasificación de los seres vivos, en la disciplina de la taxonomía biológica. Nosotros los seres...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Biodiversidad

Plantas

Amazonas

Amazonia

Biología

Guainía

Ciencia

Botánica

Noticias hoy

AlianzasEE

InfoAmazonia

Premium

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.