Conservar los territorios indígenas también podría proteger la salud humana

Los Territorios Indígenas legalmente reconocidos se asocian con mejores resultados de salud comunitaria. Foto: Benoit Virginie

“Todos dicen que los bosques tropicales son el pulmón del mundo, pero deberíamos, en realidad, llamarlos el sistema inmune”. Esa fue la frase que se le quedó grabada, durante una conversación con un periodista, a Paula Prist, coordinadora del Programa Forestal y de Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Desde hace años, la bióloga brasileña, con un doctorado en Ecología, empezó a indagar cómo los cambios en este tipo de paisajes han impactado la salud humana.

Poco a poco, sin embargo, se fue...