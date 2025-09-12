No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Conservar los territorios indígenas también podría proteger la salud humana

Un nuevo estudio da cuenta de la influencia que tienen los territorios indígenas en la Amazonia sobre la salud humana. Los resultados, aunque varían dependiendo del estado del paisaje y de si estas zonas son reconocidas legalmente o no, arrojaron que pueden contribuir a reducir enfermedades relacionadas con incendios y enfermedades zoonóticas.

Catalina Sanabria Devia
12 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Los Territorios Indígenas legalmente reconocidos se asocian con mejores resultados de salud comunitaria.
Foto: Benoit Virginie

“Todos dicen que los bosques tropicales son el pulmón del mundo, pero deberíamos, en realidad, llamarlos el sistema inmune”. Esa fue la frase que se le quedó grabada, durante una conversación con un periodista, a Paula Prist, coordinadora del Programa Forestal y de Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Desde hace años, la bióloga brasileña, con un doctorado en Ecología, empezó a indagar cómo los cambios en este tipo de paisajes han impactado la salud humana.

Poco a poco, sin embargo, se fue...

Periodista con interés en temas de género, medio ambiente y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022) y el Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital (2023).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
