Críticas a Brasil por aprobar licencia petrolera en la desembocadura del río Amazonas

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y científicos están alertando sobre una decisión del Gobierno de Brasil. Señalan que a menos de un mes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima que se desarrollará allí (en Belén, capital del Estado Pará), Brasil aprobó una licencia de perforación petrolera en la cuenca del río Amazonas.

“La Amazonía está peligrosamente cerca del punto de no retorno, que se alcanzará irreversiblemente si el calentamiento global alcanza los 2 ° C y la deforestación supera el 20 %. Más allá de eliminar toda la deforestación, degradación e incendios en la Amazonía, es urgente reducir todas las emisiones de combustibles fósiles. No hay justificación para ninguna nueva exploración petrolera. Por el contrario, es esencial eliminar rápidamente las operaciones existentes”, señaló Carlos Nobre, copresidente del Panel Científico de la Amazonía. (Vea: Reloj epigenético: ¿por qué ayudaría a salvar a la fauna silvestre?)

La entidad encargada de dar la autorización que genera tantas críticas fue el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama). Según explica, la perforación offshore del pozo Morpho, en el bloque FZA-M-59, se ubica en la cuenca de Foz do Amazonas, un yacimiento marino ubicado en la desembocadura del río Amazonas. Está a cargo de Petrobras (la empresa nacional petrolera de Brasil) y se autoriza para la investigación de recursos prepetroleros en el área.

“La licencia se emite después de un riguroso proceso de licenciamiento ambiental, que incluyó la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, tres audiencias públicas, 65 reuniones técnicas sectoriales en más de 20 municipios de los estados de Pará y Amapá, inspecciones a todas las estructuras de respuesta a emergencias y a la unidad de perforación offshore, además de una Evaluación Pre-Operacional, que involucró a más de 400 personas, entre empleados y colaboradores de Petrobras y el equipo técnico de Ibama”, defiende la entidad. De hecho, agrega, tras el rechazo inicial de la solicitud de licencia en mayo de 2023, Ibama y Petrobras “iniciaron una intensa discusión, que permitió importantes mejoras sustanciales en el proyecto presentado, especialmente en lo que respecta a la estructura de respuesta a emergencias” producto de la perforación.

Entre las supuestas mejoras implementadas al proyecto Ibama destaca la construcción y operación de otro gran Centro de Rehabilitación y Despetrolización en el municipio de Oiapoque, que se suma al existente en Belén; la inclusión de tres buques offshore dedicados al cuidado de la fauna, cuatro buques de servicio nearshore, entre otros recursos. Además, dice la entidad, los requisitos adicionales para la estructura de respuesta fueron fundamentales para la viabilidad ambiental del proyecto, considerando las características ambientales excepcionales de la región de la cuenca de Foz do Amazonas.

Durante la perforación, recalca Ibama, se llevará a cabo un nuevo ejercicio simulado de respuesta a emergencias, centrado en estrategias de respuesta a la vida silvestre.

Sin embargo, los científicos creen que esto es una mala decisión. Grupos de la sociedad civil y movimientos sociales están llevando el caso a los tribunales brasileños. Argumentan que la aprobación contradice el consenso científico mundial en torno al cambio climático. “También desafía los fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Ambos reafirman el deber legal de los estados de detener la expansión de los combustibles fósiles y proteger el clima”, dicen en un pronunciamiento.

“Autorizar nuevos proyectos petroleros en la Amazonía no solo es un error histórico, sino que es duplicar un modelo que ya ha fracasado”, señala Ilan Zugman, Director para América Latina y el Caribe de 350.org, una organización ecologista internacional.

“La historia petrolera de Brasil lo deja claro: ganancias masivas para unos pocos y desigualdad, destrucción y violencia para las poblaciones locales. El país, finaliza Zugman, debe asumir un verdadero liderazgo climático y romper con este ciclo de explotación que nos ha llevado a la crisis actual. Es urgente construir un plan de transición energética justa basado en las energías renovables, que respete a los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas y las poblaciones ribereñas, y garantice que sean actores centrales en la toma de decisiones sobre clima y energía, incluso en la COP30”.

