Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Ambiente
Amazonas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cada día se abren cerca de 4 kilómetros de vías ilegales en la Amazonia colombiana

Un nuevo informe de la la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible muestra que de cada diez hectáreas deforestadas en el arco noroccidental amazónico, 8,3 se destinan a pasturas para la ganadería. Junto con otras pistas sobre la pérdida de bosque en este bioma, el reporte alerta sobre el rol que están teniendo los mercados internacionales en las presiones que están experimentando los ecosistemas amazonícos.

Redacción Ambiente
14 de noviembre de 2025 - 08:40 p. m.
El PNN Tinigua ha sido uno de los más afectados por la deforestación. Desde el aire es posible observar lo que parece ser un cementerio de árboles y a la izquierda, una vía ilegal.
El PNN Tinigua ha sido uno de los más afectados por la deforestación. Desde el aire es posible observar lo que parece ser un cementerio de árboles y a la izquierda, una vía ilegal.
Foto: Catalina Sanabria Devia

Cada día que pasa en la Amazonia colombiana, el lugar de nacimiento de los ‘ríos voladores’, se construyen cerca de cuatro kilómetros de vías ilegales. Tan solo entre abril de 2024 y marzo de 2025, según datos de un nuevo reporte de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), se registró la construcción de 1.460 kilómetros de carreteras nuevas en la región. Para ponerlo, en perspectiva, esto equivale a recorrer dos veces la distancia entre Bogotá y Santa Marta.

Este es uno de los hallazgos que revela uno de los...

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Amazonas

Amazonia

InfoAmazonia

Noticias hoy

AlianzasEE

Biodiversidad

Ambiente

Caquetá

Ganadería sostenible

Pérdida de Bosque

COP30

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.