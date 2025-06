Describen una planta amazónica nueva para la ciencia y que estaría en peligro

Al analizar las características de esta planta, los investigadores se dieron cuenta de que no concordaban con las de otras especies del mismo género. Foto: Tomado de Phytotaxa

Un par de científicos ha descrito una planta de la Amazonia que hasta ahora era desconocida para la ciencia: Lacistema morrocoensis. “Encontré unos especímenes que no parecían corresponder a ninguna de las especies del género Lacistema conocidas en Colombia y el mundo”, informó Jorge Mario Vélez, investigador del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, en un video publicado en redes sociales.

Según describió el botánico, esta planta tiene unas hojas relativamente pequeñas, con forma un tanto redondeada en las puntas y con nervios secundarios, es decir ramificaciones en las láminas de las hojas, que no son muy prominentes. La planta, además, es glabra, lo cual significa que no tiene pelos. Vélez dijo que al analizar estas características, no concordaban con las de otras plantas y que “evidentemente era una especie que no tenía nombre”.

Es por ello que junto a Lucas Cardoso Marinho, investigador de la Universidad Federal de Maranhão (Brasil), publicaron recientemente un artículo en la revista Phytotaxa, donde dejaron registro de su descubrimiento, ampliando el conocimiento botánico. Los científicos denominaron a la planta Lacistema morrocoensis debido a que la mayoría de sus especímenes fueron recolectados entre 2017 y 2018 en el Cerro Morroco, que hace parte de una estructura geológica de miles de millones de años, el Escudo Guyanés.

En dos localidades de este afloramiento rocoso, en los departamentos de Vaupés y Amazonas, se hallaron los especímenes de esta planta que, de acuerdo con Vélez, es endémica: sólo se halla en Colombia. Al encontrarse en una zona “muy localizada”, los investigadores decidieron categorizarla en peligro crítico de amenaza, bajo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Vélez explicó que solo hasta ahora se describe esta especie, a pesar de haber sido recolectada hace años, porque en el trabajo de rutina se analizan muestras tanto recientes como de tiempo atrás. “En algunos momentos, nos topamos con morfoespecies que pueden ser interesantes y, en la medida que se estudian, hay posibilidades de que sean novedades para la ciencia”, subrayó. Los especímenes están almacenados en el Herbario Amazónico Colombiano del Instituto SINCHI, en Bogotá.

