“Destapan” pinturas rupestres ocultas en La Lindosa

Tras el trabajo salieron a la luz nuevas imágenes (ver foto de la derecha), antes cubiertas por diferentes materiales. Foto: Ana María Jaimes

Con solo mirar el antes y el después uno concluye que valió la pena. Este arte rupestre que luce en la Serranía de La Lindosa, a 50 kilómetros de San José del Guaviare, ya se ve más claro.

Son más de 1.200 enigmáticos pictogramas estampados en paredes de piedra con más de ocho metros de altura, ubicados en el yacimiento arqueológico Cerro Azul, uno de los ocho lugares bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Muestran micos, felinos, aves, murciélagos, peces, escaleras, figuras geométricas, manos, figuras...