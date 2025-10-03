El Minambiente quiere crear una reserva en la Amazonia libre de minería y petróleo

Bosque húmedo tropical del departamento de Guaviare, en la Amazonia colombiana. Foto: Catalina Sanabria Devia

El Ministerio de Ambiente, en cabeza, por el momento, de Irene Vélez, está preparando una resolución con la que busca que una porción de la Amazonia quede blindada de nuevas actividades mineras y petroleras.

Así se lee en el documento que es, por ahora, un borrador. En él se especifica que esa cartera crearía una “Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico con carácter definitivo”.

Aunque el área destinada para tal fin aún depende de los comentarios que le lleguen al Minambiente y de su posterior evaluación, el documento es claro que tendrá unas “consecuencias jurídicas y administrativas”. La principal es que no se podrán ejecutar “trabajos y obras de exploración y explotación minera”.

Según ese documento, “la autoridad minera competente no podrá otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de minerales”.

Así mismo, no se podrá realizar ninguna actividad de exploración o explotación de hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, señala el borrador de resolución, “no podrá celebrar contratos ni convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, ni contratos de evaluación técnica - TEA, ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de hidrocarburos”.

La idea es que en esa reserva no haya un solo espacio de exclusión para fines diferentes a los que busca esa norma. Es decir, únicamente será establecida como una reserva natural, aunque es clara en que “no afecta el derecho de disposición de los predios privados, ni constituye una limitante para los procesos formalización de la propiedad o de adjudicación de tierras”.

De igual forma, la resolución tampoco interferirá en el ejercicio de las autoridades ambientales ni en el de los pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinos.

Otro punto clave del proyecto es que señala que el Minambiente, en coordinación de las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con las comunidades, “promoverá, formulará y avanzará en la implementación de programas, planes, proyectos y acciones orientados a la restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico”.

¿Qué pasaría con los proyectos petroleros que están en esa zona?

Según el documento, los proyectos de explotación minera que cuenten con título minero, un instrumento técnico minero aprobado y un instrumento ambiental vigentes, “podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin derecho a prórroga”.

Lo mismo aplica para los proyectos de hidrocarburos que se estén ejecutando. “Los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollen a través de contratos o convenios de exploración y explotación de hidrocarburos, tengan aviso de descubrimiento y cuenten con licencia ambiental o instrumento ambiental vigentes, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin derecho a prórroga”, se lee.

Si alguno de esos proyectos solicita una modificación de la licencia ambiental, serán casos que procederán, siempre y cuando no se busque la ampliación del área explotada.

