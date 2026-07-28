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En fotos: comunidades de Putumayo exigieron en Bogotá el retiro de títulos mineros

Este lunes 27 de julio, desde horas de la mañana, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas y campesinas de Putumayo realizaron un plantón artístico y cultural frente a la Agencia Nacional de Minería (ANM). Piden que se cumpla una resolución de Corpoamazonia, que protege más de 57.000 hectáreas de su territorio, y se suspendan los títulos mineros que traslapan con esa área del piedemonte andinoamazónico.

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Redacción Ambiente
28 de julio de 2026 - 01:30 a. m.
Este lunes, 27 de julio, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas, campesinas y procesos ciudadanos de Putumayo realizaron un plantón frente a la Agencia Nacional de Minería-ANM para pedir la protección de su territorio.
Foto: Santiago Ramírez Marín

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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