En fotos: comunidades de Putumayo exigieron en Bogotá el retiro de títulos mineros

Este lunes 27 de julio, desde horas de la mañana, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas y campesinas de Putumayo realizaron un plantón artístico y cultural frente a la Agencia Nacional de Minería (ANM). Piden que se cumpla una resolución de Corpoamazonia, que protege más de 57.000 hectáreas de su territorio, y se suspendan los títulos mineros que traslapan con esa área del piedemonte andinoamazónico.
Este lunes, 27 de julio, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas, campesinas y procesos ciudadanos de Putumayo realizaron un plantón frente a la Agencia Nacional de Minería-ANM para pedir la protección de su territorio.
Foto: Santiago Ramírez Marín