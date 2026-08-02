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En un plato de comida está la receta para conservar la Amazonia

Luego de viajar por río, aire y tierra, hace poco se reunieron en Leticia representantes de comunidades de la Amazonia. Llegaron desde varios países de la región, como Perú, Brasil, Ecuador y Surinam, con un propósito: ver el Atlas que ayudaron a construir y que condensa la riqueza de la alimentación amazónica. ¿Por qué proteger su comida también es una forma de salvar la selva? El Espectador estuvo con ellos.

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Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
02 de agosto de 2026 - 02:00 p. m.
Cientos de alimentos que se encuentran y se siembran en la selva son sustento para las comunidades que habitan la Amazonia.
Cientos de alimentos que se encuentran y se siembran en la selva son sustento para las comunidades que habitan la Amazonia.
Foto: Jose Luis Osorio

Hace un par de semanas, Maria Francisca Silva de Oliveira salió en bote de su comunidad de São Raimundo, en la Amazonia brasileña. Hizo un recorrido en ferri de casi 30 horas hasta Manaos, tomó un vuelo hacia Tabatinga y, desde allí, se trasladó a la ciudad vecina: Leticia. Otros representantes indígenas, campesinos y afrodescendientes viajaron desde las planicies inundables de Bolivia o volaron desde Surinam hasta Curazao, pasando por Bogotá, para arribar a la capital del departamento de Amazonas, en Colombia.

Los líderes llegaron desde 14...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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