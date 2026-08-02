En un plato de comida está la receta para conservar la Amazonia

Luego de viajar por río, aire y tierra, hace poco se reunieron en Leticia representantes de comunidades de la Amazonia. Llegaron desde varios países de la región, como Perú, Brasil, Ecuador y Surinam, con un propósito: ver el Atlas que ayudaron a construir y que condensa la riqueza de la alimentación amazónica. ¿Por qué proteger su comida también es una forma de salvar la selva? El Espectador estuvo con ellos.