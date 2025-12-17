Logo El Espectador
Ambiente
Amazonas
“Es un salto grandísimo”: Arley Cañas, líder de uno de los nuevos territorios indígenas

Este miércoles se conoció una noticia que transforma la estructura político-administrativa de Colombia. El presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). Arley Cañas Jamijoy, líder de una de ellas (Uitiboc-Asoiantam) cuenta cómo fue el proceso para llegar a este punto y lo que implica para el país.

Catalina Sanabria Devia
17 de diciembre de 2025 - 07:55 p. m.
Arley Cañas Jamijoy es líder de una de las ETI que se acaban de formalizar, denominada Uitiboc - Asoiantam.
Foto: Reverbera Laboratorio - Fundación Gaia Amazonas

El presidente Gustavo Petro acaba de firmar los decretos que formalizan las primeras Entidades Territoriales Indígenas (ETI) del país, las cuales quedaron contempladas en la Constitución Política de 1991, junto con los departamentos, distritos y municipios. Sin embargo, 34 años después, eran las únicas que faltaban por consolidarse.

Ahora, con el aval del mandatario, ocho territorios indígenas, a lo largo de casi 9,5 millones de hectáreas en los departamentos de Amazonas y Vaupés, pasan a gozar, oficialmente, de autonomía política,...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con interés en temas de género, medio ambiente y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022) y el Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital (2023).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
