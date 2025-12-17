“Es un salto grandísimo”: Arley Cañas, líder de uno de los nuevos territorios indígenas

Arley Cañas Jamijoy es líder de una de las ETI que se acaban de formalizar, denominada Uitiboc - Asoiantam. Foto: Reverbera Laboratorio - Fundación Gaia Amazonas

El presidente Gustavo Petro acaba de firmar los decretos que formalizan las primeras Entidades Territoriales Indígenas (ETI) del país, las cuales quedaron contempladas en la Constitución Política de 1991, junto con los departamentos, distritos y municipios. Sin embargo, 34 años después, eran las únicas que faltaban por consolidarse.

Ahora, con el aval del mandatario, ocho territorios indígenas, a lo largo de casi 9,5 millones de hectáreas en los departamentos de Amazonas y Vaupés, pasan a gozar, oficialmente, de autonomía política,...