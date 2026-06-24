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Esta es la Amazonia que hereda Abelardo de la Espriella: ¿qué desafíos le esperan?

Abelardo de la Espriella tendrá la tarea de contener la deforestación con todo lo que ello implica: enfrentar el crimen organizado y las economías ilícitas que lo sostienen, como el narcotráfico y la minería ilegal de oro, además de lograr una presencia estatal que no vulnere a las comunidades. En la Amazonia, el gran foco de estas presiones, el gobierno de Gustavo Petro ha buscado, principalmente, una reconversión productiva y hacer pagos por conservar el bosque.

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Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
24 de junio de 2026 - 06:48 p. m.
Parche de deforestación en la Amazonia colombiana.
Parche de deforestación en la Amazonia colombiana.
Foto: Catalina Sanabria Devia

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. El abogado cordobés llegará a la Casa de Nariño este 7 de agosto para gobernar hasta 2030, un año clave en cuanto a los objetivos ambientales que se ha trazado el país.

En sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son los compromisos ante las Naciones Unidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, Colombia se ha fijado la meta disminuir la tasa de deforestación a 50.000 hectáreas por año en 2030.

Hasta el momento,...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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Bueno Bueno(20426)Hace 5 minutos
A Abelardo de la Espirella la Amazonia le importa una mierda, el es una mezcla caricaturezca de Hitler, Trump, Bukele, Bolsonaro y Milei, dirá que a tumbar árboles y meter ganado y sembrar coca hasta que la tierra se degrade, se vuelva desierto y luego seguir selva adentro. Plata es plata como diría fico.
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