Esta es la Amazonia que hereda Abelardo de la Espriella: ¿qué desafíos le esperan?

Parche de deforestación en la Amazonia colombiana.
Foto: Catalina Sanabria Devia
Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. El abogado cordobés llegará a la Casa de Nariño este 7 de agosto para gobernar hasta 2030, un año clave en cuanto a los objetivos ambientales que se ha trazado el país.
En sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son los compromisos ante las Naciones Unidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, Colombia se ha fijado la meta disminuir la tasa de deforestación a 50.000 hectáreas por año en 2030.
Hasta el momento,...
Por Catalina Sanabria Devia
Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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