Esta es la Amazonia que hereda Abelardo de la Espriella: ¿qué desafíos le esperan?

Parche de deforestación en la Amazonia colombiana. Foto: Catalina Sanabria Devia

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. El abogado cordobés llegará a la Casa de Nariño este 7 de agosto para gobernar hasta 2030, un año clave en cuanto a los objetivos ambientales que se ha trazado el país.

En sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son los compromisos ante las Naciones Unidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, Colombia se ha fijado la meta disminuir la tasa de deforestación a 50.000 hectáreas por año en 2030.

Hasta el momento,...