Home

Ambiente
Amazonas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Este científico le sigue la pista al mercurio y le preocupa mucho lo que pasa en la Amazonia

Lee Bell es un investigador australiano que se ha dedicado a seguirle la pista a los efectos del mercurio en el mundo y es asesor de la Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes (IPEN). Hace poco visitó Colombia, donde conversó con El Espectador sobre los desafíos que debemos superar para controlar la contaminación de ese mineral. Los indígenas de la Amazonia, dice, están entre los más afectados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernán Fortich
Fernán Fortich
31 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
La minería de oro es una de las principales fuentes de contaminación por mercurio en el mundo. /Mauricio Alvarado
La minería de oro es una de las principales fuentes de contaminación por mercurio en el mundo. /Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A principios de 2026, en la páginas de El Espectador, compartimos algunas de las fotografías que han documentado la enfermedad de Minamata, que afectó la salud de los habitantes de esta ciudad en Japón debido a la liberación de mercurio en los ecosistemas.

Esta inició alrededor de 1930, cuando la corporación Chisso liberó metilmercurio al mar durante su producción de acetaldehído, un componente para plásticos que representaba el 80 %...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Mercurio

Contaminación

IPEN

Colnodo

Salud

Salud en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.