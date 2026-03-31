Este científico le sigue la pista al mercurio y le preocupa mucho lo que pasa en la Amazonia

La minería de oro es una de las principales fuentes de contaminación por mercurio en el mundo. /Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A principios de 2026, en la páginas de El Espectador, compartimos algunas de las fotografías que han documentado la enfermedad de Minamata, que afectó la salud de los habitantes de esta ciudad en Japón debido a la liberación de mercurio en los ecosistemas.

Esta inició alrededor de 1930, cuando la corporación Chisso liberó metilmercurio al mar durante su producción de acetaldehído, un componente para plásticos que representaba el 80 %...