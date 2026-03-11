Experimento con condones da nuevas pistas sobre estas torres hechas por insectos amazónicos

Los investigadores utilizaron condones para comprobar si las torres facilitaban el intercambio de gases. Foto: Pedro Pequeno

Entre la gran biodiversidad de la Amazonia brasileña, existe un grupo particular de insectos: las cigarras, que viven la mayor parte de su vida como ninfas subterráneas. En otras palabras, tienen una etapa juvenil en la que habitan bajo el suelo, donde pueden pasar años alimentándose de la savia de las raíces. Además, a través de un proceso llamado bioturbación, excavan un complejo sistema de túneles por los cuales se desplazan.

Cerca del final de su estado como ninfas, antes de convertirse en adultas, algunas especies de cigarras, como...