Experimento con condones da nuevas pistas sobre estas torres hechas por insectos amazónicos

Las cigarras de la especie Guyalna chlorogena viven principalmente en la Amazonia brasileña. Son insectos que construyen torres de hasta 40 centímetros de alto, lo cual ha generado intriga entre los científicos, pues no se sabe con exactitud para qué sirven. Para resolver algunas de esas preguntas, un grupo de investigadores optó por un método particular: usar condones para cubrir las columnas y evaluar algunas de sus teorías.

Catalina Sanabria Devia
11 de marzo de 2026 - 02:25 p. m.
Los investigadores utilizaron condones para comprobar si las torres facilitaban el intercambio de gases.
Foto: Pedro Pequeno

Entre la gran biodiversidad de la Amazonia brasileña, existe un grupo particular de insectos: las cigarras, que viven la mayor parte de su vida como ninfas subterráneas. En otras palabras, tienen una etapa juvenil en la que habitan bajo el suelo, donde pueden pasar años alimentándose de la savia de las raíces. Además, a través de un proceso llamado bioturbación, excavan un complejo sistema de túneles por los cuales se desplazan.

Cerca del final de su estado como ninfas, antes de convertirse en adultas, algunas especies de cigarras, como...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
