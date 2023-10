Impactos de deforestación en la Amazonia brasileña se sienten a 100 km de distancia

En los primeros seis meses de este año, la deforestación en la Amazonia brasileña se redujo un 34 % frente al mismo periodo del año pasado. Foto: (EPA) EFE - Raphael Alves

La deforestación en la Amazonia brasileña suele ser un tema que aparece mes a mes en las noticias alrededor del mundo. Y no es para menos, la pérdida de este bosque no solo impacta a la región, sino que diversos estudios en los últimos años también han estimado que los efectos de esta podrían sentirse hasta en África. (Puede leer: ¿Fue útil dar derechos a la Amazonia? Indígenas llegan a Bogotá para mostrar sus “peros”)

Aunque es bien sabido cómo la deforestación en la Amazonia brasileña afecta al clima dentro de Brasil, el calentamiento regional “está mal cuantificado”, dice un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE, por sus siglas en portugués) y de la Universidad de Leeds (Reino Unido).

Por eso, los investigadores utilizaron observaciones teledetectadas de la pérdida de bosque y la temperatura de la superficie terrestre en varias estaciones, en un periodo que abarcó desde 2001 a 2020, para estimar los impactos de la deforestación a nivel regional. (Le puede interesar: Informe revela que minería amenaza al 33 % de los bosques inalterados de la cuenca amazónica)

Los resultados de su investigación fueron publicados en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), este lunes (30 de octubre). Allí, los científicos encontraron que la deforestación en la Amazonia brasileña provoca un calentamiento considerable a 100 kilómetros de distancia del lugar donde se talaron los bosques.

¿Qué tan considerable? De acuerdo con el estudio, la temperatura aumenta 0,7 ºC por cada punto porcentual de pérdida de bosque. Dominick Spracklen, investigador de la Universidad de Leeds y uno de los autores de la reciente investigación, le dijo al diario británico The Guardian, “siempre habíamos pensado que esto podía estar ocurriendo, pero el alcance es mayor de lo que yo habría pensado”. (También puede leer: Empresas colombianas desconocen autoridad indígena en proyectos de carbono en Amazonía)

Los investigadores también estimaron los impactos sobre el clima regional que podría tener la reducción en la Amazonia brasileña. De acuerdo con sus cálculos, una disminución en este fenómeno podría llevar a que el calentamiento futuro de la Amazonia meridional cayera en 0,56 °C.

“Si pudiéramos reducir la deforestación, podríamos evitar una buena parte del calentamiento regional. Lo considero una gran oportunidad. Demuestra el gran beneficio que supone reducir la deforestación para los agricultores locales”, concluyó el autor principal, Edward Butt.