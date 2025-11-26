La inédita figura que campesinos amazónicos quieren crear para proteger Chiribiquete

Cientos de campesinos llegaron a Calamar (Guaviare) a finales de octubre para participar de la Audiencia Pública y apoyar la constitución de la Zona de Reserva Campesina. Foto: Bernardo Restrepo Sánchez

Con sus más de cuatro millones de hectáreas, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete es la joya de la corona de las áreas protegidas del país. No solo porque es el PNN terrestre más grande de Colombia, sino porque alberga una enorme cantidad fauna y flora, así como un valioso patrimonio arqueológico que ha llevado a que se conozca como la “Capilla Sixtina de la Amazonía”, además de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

A pesar de su nivel de protección, que mantiene cerrado el parque a la visita de la ciudadanía,...