Ambiente
Amazonas
La inédita figura que campesinos amazónicos quieren crear para proteger Chiribiquete

Este miércoles se conocerá el futuro de la propuesta que tienen más de 4.000 campesinos en el Guaviare: constituir una Zona de Reserva Campesina de 180.000 hectáreas para ayudar a detener la deforestación y el aumento del ganado en el PNN Serranía del Chiribiquete y el departamento. Su modo de vida, defienden, es compatible con el trabajo ambiental que se requiere en la región.

César Giraldo Zuluaga
26 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Cientos de campesinos llegaron a Calamar (Guaviare) a finales de octubre para participar de la Audiencia Pública y apoyar la constitución de la Zona de Reserva Campesina.
Foto: Bernardo Restrepo Sánchez

Con sus más de cuatro millones de hectáreas, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete es la joya de la corona de las áreas protegidas del país. No solo porque es el PNN terrestre más grande de Colombia, sino porque alberga una enorme cantidad fauna y flora, así como un valioso patrimonio arqueológico que ha llevado a que se conozca como la “Capilla Sixtina de la Amazonía”, además de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

A pesar de su nivel de protección, que mantiene cerrado el parque a la visita de la ciudadanía,...

