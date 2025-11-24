La Perla Amazónica, una reserva campesina que sobrevive tras 25 años

La zona de reserva campesina, reconocida desde diciembre del 2000, cuenta con 22.000 hectáreas. Foto: Andrew Miller - Amazon Watch

Las tierras que bordean al río Putumayo hacia el sur de Puerto Asís, acercándose a la frontera con Ecuador, “estaban limpias”. Así las recuerda Jani Silva, una reconocida lideresa ambiental de Putumayo, mientras desliza su mano hacia el horizonte, como recreando una planicie. “No había bosque. Nada. Para donde usted volteara la mirada, eran lomas y lomas de coca”, dice.

Putumayo ha sido, de acuerdo con las mediciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), uno de los departamentos con