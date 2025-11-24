Logo El Espectador
Ambiente
Amazonas
La Perla Amazónica, una reserva campesina que sobrevive tras 25 años

Una de las primeras zonas de reserva campesina que se creó en el país cumple 25 años. Aunque han logrado hacer acuerdos de conservación en un territorio que ocupa 22.000 hectáreas a orillas del río Putumayo, la deforestación, los cultivos de coca y la presencia de actores armados siguen amenazando un proceso que ha intentado preservar un rincón de la Amazonia en la frontera con Ecuador.

Andrés Mauricio Díaz Páez
25 de noviembre de 2025 - 12:30 a. m.
La zona de reserva campesina, reconocida desde diciembre del 2000, cuenta con 22.000 hectáreas.
Foto: Andrew Miller - Amazon Watch

Las tierras que bordean al río Putumayo hacia el sur de Puerto Asís, acercándose a la frontera con Ecuador, “estaban limpias”. Así las recuerda Jani Silva, una reconocida lideresa ambiental de Putumayo, mientras desliza su mano hacia el horizonte, como recreando una planicie. “No había bosque. Nada. Para donde usted volteara la mirada, eran lomas y lomas de coca”, dice.

Putumayo ha sido, de acuerdo con las mediciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), uno de los departamentos con

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
