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Lanzan, después de casi 30 años, mapa en relieve actualizado de Colombia y sus bosques

Este 11 de junio fue entregado el mapa biofísico de las más de 114 millones de hectáreas continentales e insulares de Colombia, que no se actualizaba hace décadas. Ahora que incluye información de los bosques, servirá como herramienta pedagógica en los colegios, así como un insumo para los tomadores de decisión.

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Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
11 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
Para construir el mapa se utilizó un radar de la NASA que permite determinar las distintas alturas y relieves del país.
Para construir el mapa se utilizó un radar de la NASA que permite determinar las distintas alturas y relieves del país.
Foto: Cuatro Conceptos

“Una imagen vale más que mil palabras”. Esa fue la frase con la que José Yunis Mebarak, coordinador del programa REM Visión Amazonía del Ministerio de Ambiente, hizo entrega del mapa biofísico de Colombia este 11 de junio. El instrumento, que muestra en detalle las más de 114 millones de hectáreas de su área continental e insular, no se actualizaba hace casi tres décadas. Hoy, sin embargo, ayuda a dimensionar mejor dónde se conservan los bosques del país y dónde los hemos perdido.

El último mapa de este tipo, de relieve en 3D, había sido...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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