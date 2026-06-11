Lanzan, después de casi 30 años, mapa en relieve actualizado de Colombia y sus bosques

Para construir el mapa se utilizó un radar de la NASA que permite determinar las distintas alturas y relieves del país. Foto: Cuatro Conceptos

“Una imagen vale más que mil palabras”. Esa fue la frase con la que José Yunis Mebarak, coordinador del programa REM Visión Amazonía del Ministerio de Ambiente, hizo entrega del mapa biofísico de Colombia este 11 de junio. El instrumento, que muestra en detalle las más de 114 millones de hectáreas de su área continental e insular, no se actualizaba hace casi tres décadas. Hoy, sin embargo, ayuda a dimensionar mejor dónde se conservan los bosques del país y dónde los hemos perdido.

El último mapa de este tipo, de relieve en 3D, había sido...