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Las ETI son una realidad, pero un debate con imprecisiones amenaza con frenarlas en seco

En los últimos días, personas cercanas al gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella han dejado ver que bajo la nueva administración se podrían derogar las entidades territoriales indígenas (ETI), una deuda que el Estado colombiano tardó 35 años en saldar con los pueblos indígenas. En los argumentos que se han usado para apoyar esta idea se han colado varias imprecisiones y datos incorrectos.

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César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
15 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Las entidades territoriales indígenas tienen por finalidad “garantizar que las autoridades tradicionales administren los territorios legalmente constituidos o ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas; salvaguardar la supervivencia de estos últimos y preservar sus cosmovisiones”.
Las entidades territoriales indígenas tienen por finalidad “garantizar que las autoridades tradicionales administren los territorios legalmente constituidos o ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas; salvaguardar la supervivencia de estos últimos y preservar sus cosmovisiones”.
Foto: El Espectador - José Vargas

A finales de la semana pasada, dos publicaciones levantaron las alarmas entre miles de indígenas de la Amazonia colombiana y de varias organizaciones de la sociedad civil que en las últimas décadas han luchado para que el Estado colombiano cumpla un compromiso de la Constitución Política de 1991.

En la primera de ellas, el senador electo por el partido Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, dedicó un video de poco más de dos minutos a denunciar (con varias imprecisiones) que un decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro en mayo...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

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