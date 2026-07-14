Las ETI son una realidad, pero un debate con imprecisiones amenaza con frenarlas en seco

Las entidades territoriales indígenas tienen por finalidad “garantizar que las autoridades tradicionales administren los territorios legalmente constituidos o ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas; salvaguardar la supervivencia de estos últimos y preservar sus cosmovisiones”. Foto: El Espectador - José Vargas

A finales de la semana pasada, dos publicaciones levantaron las alarmas entre miles de indígenas de la Amazonia colombiana y de varias organizaciones de la sociedad civil que en las últimas décadas han luchado para que el Estado colombiano cumpla un compromiso de la Constitución Política de 1991.

En la primera de ellas, el senador electo por el partido Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, dedicó un video de poco más de dos minutos a denunciar (con varias imprecisiones) que un decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro en mayo...