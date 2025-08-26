No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Lo que le inquieta a la investigadora al frente del Panel Científico por la Amazonia

Marielos Peña-Claros es una de las personas que está al frente del Panel Científico por la Amazonia, que agrupa a más de 300 investigadores que están tratando de entender qué sucede en esa región y de dar recomendaciones para evitar su colapso. Conversó con El Espectador sobre el encuentro de la semana pasada, al que asistió, y sus principales inquietudes.

Sergio Silva Numa
26 de agosto de 2025 - 07:48 p. m.
Marielos Peña-Claros es Ph.D. en Ecología por la Universidad de Utrecht.
Foto: El Espectador - José Vargas

La profesora Marielos Peña-Claros está al frente de un grupo de científicos que ha cobrado mucha popularidad en los últimos años: el Panel Científico por la Amazonia. En él hay alrededor de 300 investigadores que están intentando entender y explicar lo que está sucediendo en esa región para detener su degradación, antes de que sea demasiado tarde. Integrando conocimiento indígena y local, también proporcionan soluciones para que quienes tienen el sartén por el mango eviten una tragedia en la Amazonia.

Peña-Claros es boliviana, Ph.D. en...

