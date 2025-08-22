Los combustibles fósiles, ausentes en el acuerdo entre países amazónicos en Bogotá

Organizaciones sociales pusieron sobre la mesa la propuesta, Colombia la apoyó, pero ningún otro país estuvo de acuerdo. Foto: Ministerio de Ambiente

La reunión de presidentes de la V Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) terminó con acuerdos claves, como la creación de un mecanismo para la participación oficial de los pueblos indígenas en las decisiones sobre la Amazonia, pero sin un acuerdo sobre lo que pasará con la exploración y explotación de combustibles fósiles en la región.

El encuentro, que se da a pocos meses de que Brasil albergue la cumbre mundial de cambio climático (COP30), buscaba trazar una agenda común entre Bolivia, Brasil, Colombia,...