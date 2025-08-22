No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los combustibles fósiles, ausentes en el acuerdo entre países amazónicos en Bogotá

A pesar de la petición de 50 organizaciones indígenas y sociales de declarar la Amazonia como una zona de exclusión de combustibles fósiles, el acuerdo final entre los países no incluyó ninguna mención. A pesar de esto, algunas voces lo consideran un buen punto de partida.

Andrés Mauricio Díaz Páez
22 de agosto de 2025 - 10:08 p. m.
Organizaciones sociales pusieron sobre la mesa la propuesta, Colombia la apoyó, pero ningún otro país estuvo de acuerdo.
Foto: Ministerio de Ambiente

La reunión de presidentes de la V Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) terminó con acuerdos claves, como la creación de un mecanismo para la participación oficial de los pueblos indígenas en las decisiones sobre la Amazonia, pero sin un acuerdo sobre lo que pasará con la exploración y explotación de combustibles fósiles en la región.

El encuentro, que se da a pocos meses de que Brasil albergue la cumbre mundial de cambio climático (COP30), buscaba trazar una agenda común entre Bolivia, Brasil, Colombia,...

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
