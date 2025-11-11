Los datos que no conocíamos sobre los bosques de la Amazonía colombiana

En la Amazonía, hay más 338.863 millones de árboles, que corresponden al 65 % de estos ecosistemas en el país. Foto: (EPA) EFE - Raphael Alves

Por más de siete años, científicos y comunidades locales recorrieron los diferentes rincones de la Amazonía colombiana para realizar un censo del estado de los bosques de este bioma.

Sus resultados, presentados recientemente por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dan a conocer la radiografía de los bosques en la región amazónica, así como de la vida que ocurre en estos ecosistemas. Bajo el nombre de ‘Estructura y biodiversidad de los bosques de la Amazonía colombiana - Análisis del primer ciclo de...