Los incendios en la Amazonía brasileña cayeron a su menor nivel en 28 años

La Amazonía brasileña registró 43.033 incendios forestales en 2025, un número que representa una disminución en un 69 %, en comparación con 2024 y el menor en los últimos 28 años, según informó el gobierno de este país.

El número de focos de calor medido en 2025 en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo, fue el menor para un año desde 1998, cuando iniciaron los registros, de acuerdo con las imágenes de satélite del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).

La fuerte caída de los incendios forestales en la Amazonía es atribuida por los especialistas a las condiciones climáticas menos severas que en 2024, a períodos de sequía menos largos y rigurosos, y a que el país no sintió los efectos del fenómeno de El Niño. Este mismo fenómeno meteorológico hizo que Brasil registrara en 2014 su mayor sequía desde 1950, con problemas de escasez de agua en el 58 % del territorio nacional.

Debido a esta situación, y a que las lluvias se ubicaron muy por debajo del promedio histórico, en 2024 se registraron un total de 140.328 incendios en la mayor selva tropical del mundo, un número en un 42 % superior al de 2023 y el mayor en 17 años.

El impacto de tales cambios climáticos severos en el ecosistema resultó en 17,9 millones de hectáreas de vegetación destruida en la Amazonía en 2024, que correspondieron al 58 % de toda el área consumida por incendios forestales en Brasil, según un estudio de la red MapBiomas.

Por el contrario, en los primeros diez meses de 2025, según los últimos datos de MapBiomas disponibles, el área destruida por los incendios en todo Brasil se redujo en un 64,6 %, hasta 9,9 millones de hectáreas. La reducción del área destruida por los incendios en la Amazonía hasta octubre llegaba al 75 %.

Por los mismos motivos climáticos que redujeron los incendios en la Amazonía, el número de focos de calor medidos por los satélites en todo Brasil cayó un 51 % en el último año, desde 278.229 en 2024 (el mayor número desde 2010) hasta 136.248 (el menor número desde 2018).

La disminución de los incendios también contribuyó para una caída del 17,4 % en la deforestación de la Amazonía en los diez primeros meses de 2025 en la comparación con el mismo período de 2024.

Según datos del INPE, entre enero y noviembre de 2025 fueron desforestados en la Amazonía 5.013 kilómetros de vegetación nativa, la menor área destruida para el período desde 2008.

Uno de los compromisos de Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es eliminar por completo la deforestación ilegal de la Amazonía hasta 2030.

El líder progresista reafirmó ese compromiso en noviembre pasado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos (COP30), realizada en la ciudad brasileña y amazónica de Belém, en donde también lanzó el Fondo de Florestas Tropicales para Siempre, una herramienta para combatir la deforestación en países que aún cuentan con extensas áreas boscosas.