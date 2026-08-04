Operación internacional contra delitos ambientales en la Amazonia deja cientos de capturas

Imagen de referencia. Minería ilegal en la selva amazónica. Foto: Cortesía

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Organismos policiales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú adelantaron una gran operación internacional en contra del crimen ambiental en la Amazonia. La Operación Green Shield 2026, como se denominó, fue coordinada desde un centro de mando en Bogotá y organizada por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, a través de la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC).

Las autoridades de los distintos países realizaron despliegues sincronizados en zonas fluviales remotas y fronterizas, mientras hacían seguimiento geoespacial de las misiones en tiempo real. También llevaron a cabo investigaciones posteriores para desmantelar redes criminales, y no solo limitarse a incautar bienes ilícitos.

“Esta operación ha transformado la cooperación y el intercambio de inteligencia en acciones concretas contra la minería ilegal, el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, la deforestación y otros delitos ambientales. La protección de nuestros recursos naturales exige una respuesta compartida”, declaró el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional de Colombia, a través de un comunicado.

La operación contó con más de 3.600 agentes de policía y se detuvieron a 835 personas durante 1.045 acciones operativas. Además, se incautaron 280.450 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal, 195 toneladas de minerales y productos relacionados con 800 incidentes de pesca ilegal. También se decomisaron más de 32.000 elementos de equipamiento utilizados en actividades de minería ilegal.

La estrategia, en suma, permitió rescatar a más de 3.000 animales vivos y otros 430 muertos, vinculados al tráfico de fauna silvestre. De hecho, hace algunos días, durante la segunda fase de la operación Green Shield 2026, la Policía Nacional de Colombia adelantó una serie de acciones operativas en el departamento de Meta, a través de las cuales aprehendió fauna silvestre, madera, flora no maderable e intervino ocho minas destinadas a la extracción ilegal.

“Con la Operación Green Shield II reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los recursos naturales del Meta. Los resultados obtenidos reflejan el trabajo permanente de nuestro Grupo de Carabineros y Protección Ambiental para combatir el tráfico ilegal de fauna y flora, así como, las actividades que deterioran nuestros ecosistemas. Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier delito ambiental; proteger la biodiversidad es una responsabilidad compartida y un compromiso con el futuro de nuestro departamento y del país.”, indicó en ese momento el coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta.

En total, el valor acumulado de las incautaciones a lo largo de todos los países asciende a más de 280 millones de dólares estadounidenses. La coronel Dana Humaid, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos, aseguró que la operación Green Shield 2026 es resultado del trabajo conjunto entre países, combinando inteligencia, experiencia operativa y el objetivo común de desmantelar redes delictivas organizadas.

Por su parte, el general J. Manuel Cruz, director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, subrayó que delitos como la minería ilegal, lel tráfico de fauna silvestre, el contrabando de combustibles, entre otros, “no respetan fronteras; por ello, requieren una respuesta internacional coordinada”.

Ya en años anteriores se habían adelantado despliegues de este tipo, pues Green Shield 2026 es parte de una serie de operaciones policiales mundiales de I2LEC, liderada por Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su objetivo es fortalecer las fuerzas de seguridad frente a los crímenes ambientales y los riesgos de seguridad relacionados con el clima.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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