Pueblo indígena en aislamiento fue visto cerca de una zona donde se están talando árboles

La comunidad indígena Yine, que se ubica en la Amazonia peruana, reportó que en días recientes observó, cerca de su asentamiento, a miembros de la tribu Mashco Piro, un pueblo indígena en aislamiento voluntario, es decir, que evita el contacto con la civilización occidental. En Perú se han creado algunas áreas protegidas para salvaguardar a este pueblo, que está reconocido oficialmente por el Estado y amparado por la ley.

Es por ello que su ingreso a la vecina aldea de Nueva Oceanía ha generado alertas. “Es muy preocupante, están en peligro”, comunicó Enrique Añez, presidente de la comunidad indígena Yine. La situación se torna aún más inquietante teniendo en cuenta la presencia de la empresa Maderera Canales Tahuamanu (MCT) en la zona. Tanto para Añez como para los defensores de derechos, el avistamiento de los Mashco Piro puede ser una señal de las presiones que están enfrentando por las actividades con fines maderables.

“Podemos oír los motores. Los pueblos aislados también los oyen. La maquinaria pesada está despejando caminos, cruzando nuestro río y talando nuestros árboles”, aseguró el líder indígena. Cabe resaltar que los Mashco Piro, al no haber tenido contacto con el exterior, pueden ser muy vulnerables ante enfermedades que para nosotros resultan comunes o tratables, pero para las que ellos no han desarrollado inmunidad. Se podrían desencadenar epidemias fatales en este pueblo.

La organización Survival International ha advertido que la tala en esta área selvática no solo ha puesto en riesgo a los Mashco Piro, sino que también ha generado violencia. En 2024, durante confrontaciones, miembros de esta comunidad mataron a cuatro madereros y se desconoce cuántos indígenas murieron.

Después de estos sucesos, y ante la presión de organizaciones indígenas, de Survival International y el Consejo de Administración Forestal (FSC), se suspendió la certificación de sostenibilidad de MCT. Sin embargo, las actividades se reanudaron recientemente y la empresa ha construido un puente para facilitar el acceso de camiones y maquinaria pesada, lo cual podría empujar aún más al contacto de los Mashco Piro.

Aunque una parte de este pueblo en aislamiento está protegida por la Reserva Territorial Madre de Dios, que se creó en 2002, Perú ha dejado por fuera un área importante del territorio, que se ha adjudicado como concesiones madereras a distintas empresas. A pesar de que se ha acordado ampliar la reserva, al día de hoy esto no se ha implementado.

De acuerdo con Teresa Mayo, investigadora de Survival International, un año después de los encuentros entre madereros e indígenas, nada ha cambiado en cuanto a la protección de los indígenas y del territorio. “Los Yine ahora informan haber visto a los Mashco Piro y a los madereros en el mismo espacio, casi al mismo tiempo. El enfrentamiento podría ser inminente”.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

