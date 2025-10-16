¿Qué tienen que ver los bancos con la explotación de petróleo en la Amazonia?

Imagen de referencia. Campo petrolero en el municipio de Coari, estado de Amazonas, en Brasil. Foto: EFE - Isaac Fontana

A pocas semanas de que en la Amazonia brasileña, en Belém do Pará, inicie la COP30, un informe ha revelado nuevos datos sobre actividades extractivas, que contribuyen al cambio climático, en América Latina y el Caribe. Los investigadores hallaron que, durante la última década, en la región se han abierto más de 930.000 km² para la exploración de petróleo y gas, lo que equivale a un área mayor que la de Venezuela. Alrededor del 44 % de...