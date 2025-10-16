Logo El Espectador
Ambiente
Amazonas
¿Qué tienen que ver los bancos con la explotación de petróleo en la Amazonia?

Un grupo internacional de organizaciones presentó un nuevo informe sobre la financiación de la expansión de los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe. Hallaron que más de 190 compañías de petróleo, gas y carbón han ampliado sus operaciones en la región con el respaldo financiero de bancos e inversionistas del Norte Global. ¿Cuál es el panorama en la Amazonia?

16 de octubre de 2025 - 02:35 p. m.
Foto: EFE - Isaac Fontana

A pocas semanas de que en la Amazonia brasileña, en Belém do Pará, inicie la COP30, un informe ha revelado nuevos datos sobre actividades extractivas, que contribuyen al cambio climático, en América Latina y el Caribe. Los investigadores hallaron que, durante la última década, en la región se han abierto más de 930.000 km² para la exploración de petróleo y gas, lo que equivale a un área mayor que la de Venezuela. Alrededor del 44 % de...

Periodista con interés en temas de género, medio ambiente y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022) y el Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital (2023).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
