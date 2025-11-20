Se reporta incendio en la cumbre mundial del clima en Brasil: esto se sabe

Personal de seguridad evacua la zona de negociaciones de la COP30 este jueves, en Belém (Brasil). Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la COP30 obligó a evacuar a todas las personas que se encontraban en el lugar. Las llamas se desataron en un punto de la llamada 'Zona Azul', administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita. EFE/ Andre Borges Foto: EFE - Andre Borges

En la tarde de este jueves 20 de noviembre, se reportó un incendio en el pabellón central de la Zona Azul de la cumbre mundial de cambio climático que se realiza en Belém, en la Amazonia brasileña.

“Los organizadores de la COP30 informan de que el incendio que se produjo en la zona del pabellón de la Zona Azul está bajo control y no ha causado heridos. Los bomberos y los equipos de seguridad respondieron con rapidez y siguen vigilando el lugar”, indicó Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a través de un comunicado. Por este hecho, se informó que se ordenó la evacuación total del evento.

En videos divulgados a través de redes sociales, se observan la magnitud de las llamas dentro de uno de los recintos más importantes de la Conferencia de las Partes (COP). El hecho ocurrió en la Zona Azul, donde se realizan, entre otros eventos, las negociaciones y es lugar donde se encuentran los jefes de Estado y otros delegados de las naciones que participan en el evento.

En los registros conocidos hasta el momento se ven a grupos de personas evacuando este espacio, así como equipos de bomberos movilizándose para controlar la conflagración. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

Según reportes de AFP, el incendio inició en la entrada del recinto y se propagaron rápidamente. También se reportó que las llamas abrieron un agujero en el techo y habrían afectado las estructuras del pabellón.

Noticia en desarrollo...

