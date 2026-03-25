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Seguirle el rastro a la carne: el plan de Colombia para frenar la deforestación

Después de años de discusiones, el Congreso aprobó una ley de trazabilidad ganadera que busca garantizar que la carne que se produce y consume en Colombia no provenga de áreas deforestadas. Aunque quienes lo impulsaron y expertos del sector lo consideran un paso importante, también reconocen que su implementación tendrá retos técnicos e institucionales.

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Fernán Fortich y Catalina Sanabria Devia
26 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Deforestación para ganadería en un área de la Amazonia colombiana
Deforestación para ganadería en un área de la Amazonia colombiana
Foto: Catalina Sanabria Devia

Pasaron cinco años antes de que el proyecto de ley para seguirle el rastro a la carne que llega a nuestros platos, buscando que sea libre de deforestación, recibiera luz verde en el Congreso. El pasado 24 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la iniciativa, que había sido presentada por primera vez en 2021 por el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, pero que se hundió en un par de ocasiones.

Aunque todavía hace falta que el Senado y la Cámara acuerden el texto definitivo que pasaría a sanción...

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
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