Seguirle el rastro a la carne: el plan de Colombia para frenar la deforestación

Deforestación para ganadería en un área de la Amazonia colombiana Foto: Catalina Sanabria Devia

Pasaron cinco años antes de que el proyecto de ley para seguirle el rastro a la carne que llega a nuestros platos, buscando que sea libre de deforestación, recibiera luz verde en el Congreso. El pasado 24 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la iniciativa, que había sido presentada por primera vez en 2021 por el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, pero que se hundió en un par de ocasiones.

Aunque todavía hace falta que el Senado y la Cámara acuerden el texto definitivo que pasaría a sanción...