SGC advierte riesgos de minería de cobre en Mocoa: rocas podrían liberar elementos tóxicos

Imagen de referencia. En el yacimiento mineral de Mocoa se encuentran rocas que, bajo ciertas condiciones, podrían generar un proceso conocido como drenaje ácido Foto: Tomás Méndez - Elegante

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) analizó muestras de roca, que se encuentran a cientos de metros de profundidad, en un depósito de cobre y molibdeno en Mocoa, Putumayo. Los investigadores encontraron que la mayoría de ellas podrían generar un proceso conocido como drenaje ácido si son expuestas a la superficie.

En otras palabras, las rocas de las montañas de la región contienen minerales sulfurados que, al entrar en contacto con el oxígeno y el agua, son capaces de producir soluciones ácidas y aumentar la movilidad de elementos químicos potencialmente tóxicos.

En su investigación, desarrollada entre 2025 y 2026, el SGC examinó 89 muestras que se encuentran en la Litoteca Nacional, la biblioteca de rocas más grande de Colombia, que habían sido obtenidas entre 1978 y 1983 durante estudios del Ingeominas y las Nacional Unidas. A través de un análisis microscópico y pruebas de laboratorio, los científicos pudieron hacer un balance entre los procesos químicos que resultan en aguas ácidas y los procesos con capacidad para neutralizarlas. También identificaron los principales factores geológicos y mineralógicos que condicionan ese comportamiento.

“Más del 90 % de las muestras presentan potencial para generar drenaje ácido si las rocas son expuestas al ambiente, mientras que cerca del 10 % no generarían acidificación o tendrían capacidad para neutralizarla”, comunicó el SGC. “El estudio también identificó la presencia de elementos potencialmente tóxicos en el depósito, entre ellos molibdeno, selenio, cadmio y wolframio, además de arsénico, mercurio, plomo, vanadio y talio en algunos sectores”.

La entidad aclaró, no obstante, que debido a la metodología empleada, no fue posible evaluar la velocidad con la que se podría desarrollar la acidificación de las aguas bajo condiciones naturales. El SGC aspira evaluar ese punto en una segunda fase de su estudio, mediante ensayos de larga duración.

Por el momento, los hallazgos fortalecen la evaluación geoambiental del depósito, permiten establecer su susceptibilidad geoquímica y, de ese modo, contribuir a decisiones para prevenir impactos asociados con la exposición de este tipo de rocas.

“Comprender cómo interactúan las rocas, el agua y el oxígeno permite fortalecer la evaluación geoambiental del territorio y generar información científica que contribuya a prevenir riesgos asociados con procesos naturales y actividades humanas, como la minería en depósitos ricos en sulfuros”, apuntó el SGC.

Estas rocas que contienen sulfuros pueden exponerse rápidamente al ambiente a través de procesos como la erosión, bien sea natural o la que se deriva de la deforestación. De acuerdo con el SGC, aún más desequilibrante podrían ser los escenarios de minería, pues es una actividad en la que las rocas se sacan del subsuelo para extraer minerales y los desechos pueden quedar en la superficie.

“La minería, particularmente la de metales como el oro, la plata o el cobre, está frecuentemente asociada a minerales ricos en sulfuros, lo que implica el riesgo de potenciar los procesos que generan drenaje ácido”, publicó el SGC en sus redes sociales.

Cabe recordar que, como hemos contado en estas páginas, la minería ha sido un tema especialmente sensible en Mocoa. Allí, la Agencia Nacional Minera (ANM) ha otorgado cuatro títulos, que suman más de 7.000 hectáreas, para extraer principalmente cobre, a la empresa Libero Cobre, cuya casa matriz en Canadá.

La intención de explotar este mineral ha generado tensiones en el territorio y entre las comunidades. De hecho, hace una semana, organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas y campesinas de Putumayo realizaron un plantón artístico y cultural frente a la ANM, pidiendo que se cumpla una resolución de Corpoamazonia que protege más de 57.000 hectáreas. Exigían que se suspendan los títulos mineros que traslapan con esa área del piedemonte andinoamazónico.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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