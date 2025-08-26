ANLA aclara que perforaciones para explorar energía geotérmica no necesitan licencia ambiental. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió un nuevo concepto que da nuevas claridades en torno a la exploración y explotación de pozos para generación de energía geotérmica en Colombia.

El pronunciamiento de la entidad determinó que para las fases de exploración de pozos “de gradiente térmico” no se requerirá solicitar licencia ambiental. En cambio, cuando se llegue a la etapa de explotación, si se deberá realizar este trámite ante la ANLA.

#BoletínDePrensa 📣| La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), emite concepto sobre perforaciones de pozos de gradiente térmico para la exploración de geotermia en Colombia.



Leer noticia completa aquí: pic.twitter.com/W2NomD1cMR — ANLA (@ANLA_Col) August 26, 2025

“Estos pozos son perforaciones delgadas y someras, con profundidades que oscilan entre 50 y algunos cientos de metros, cuyo propósito es medir la temperatura en profundidad y evaluar el potencial del recurso geotérmico en el área de interés. Al tratarse de pozos de observación geológica y geofísica, se consideran actividades no sujetas al trámite de licenciamiento ambiental”, explicó la entidad, a través de un comunicado.

En el memorando de la entidad, emitido este 25 de agosto, se aclara además que la ANLA acompañará a las empresas que deseen explotar estos pozos geotérmicos para que cumplan con las medidas ambientales exigidas. Además, precisó que evaluará y hará seguimiento a las actividades, con el fin de conocer posibles impactos sobre los acuíferos y los sistemas de agua subterránea.

Por su parte, la ANLA informó que avanza, “en cooperación con el Gobierno de Islandia, en el fortalecimiento del conocimiento, la institucionalidad y la regulación, con el fin de adoptar estándares internacionales y promover las mejores prácticas en el desarrollo de la geotermia en Colombia”.

Así avanza la geotermia en Colombia

A mediados de julio, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno iniciará la exploración de generación de energía geotérmica en Colombia. Ecopetrol estudiará el potencial geotérmico del volcán Azufral, pero también se planea abrir licitaciones para explorar otros puntos. Pero, ¿qué es la geotermia?

La geotermia es el nombre que recibe la energía que se produce con el calor que proviene del centro de la Tierra y que se encuentra bajo la superficie. En algunas zonas del mundo, como aquellas cercanas a los volcanes, ese calor es más intenso en lugares relativamente poco profundos.

Colombia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región a lo largo del mundo que concentra la mayoría de volcanes que existen. Esta cualidad hace que el país tenga varias formaciones volcánicas activas e inactivas que tienen un potencial importante para producir este tipo de energía.

La geotermia se vale de ese calor para generar vapor que mueva turbinas, y a partir de estas generar energía. También es un calor que se puede usar directamente para poner en funcionamiento sistemas de calefacción.

“A diferencia de otras fuentes renovables, no depende del sol, el viento o las lluvias, lo que la convierte en la única energía renovable que provee energía base: constante, 24/7″, explicó el Servicio Geológico Colombiano en un comunicado emitido hace unos meses sobre una de las características más importantes de la geotermia.

Esa entidad ha estudiado durante varios años la capacidad que tendría Colombia para producirla y “ha identificado un potencial de alta temperatura en las tres cordilleras del país, estimado en 1170 MWe en 21 áreas, y ha realizado estudios en siete de estas, incluyendo zonas como Azufral, Paipa, Cerro Bravo, Nevado del Ruiz, Cerro Machín, Paramillo de Santa Rosa y San Diego”.

Ante la posibilidad de explorar nuevas formas de energía para la transición energética, que propone abandonar progresivamente los combustibles fósiles, la geotermia podría ser una alternativa de energía estable y confiable. Además, con el potencial estimado se abastecería el 6 % de la demanda del país.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜