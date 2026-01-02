ANLA otorgó licencia ambiental al Parque Solar Ariguaní en Cesar

El proyecto corresponde a una planta fotovoltaica de 250 MWp de potencia pico y 200 MWac de potencia nominal. Foto: ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia ambiental al Proyecto Parque Solar Ariguaní 200 MW, ubicado en la vereda Los Cerrajones, municipio de Chiriguaná, en Cesar. Además del parque, la construcción contempla una línea de evacuación a 55 Kv (kilovoltio), que es la infraestructura de alta tensión necesaria para transportar esa electricidad desde la planta hasta la red eléctrica principal.

Según la ANLA, el proyecto es “ambientalmente viable”, y los impactos identificados “son prevenibles, mitigables y manejables mediante la implementación de las medidas propuestas”, por la empresa Xuenergy FV S. A. S., encargada del proyecto.

“Desde su diseño, el proyecto incorporó la jerarquía de la mitigación evitando la intervención de ecosistemas naturales y seminaturales de importancia ambiental y concentrando la intervención en coberturas de pastos, pastos arbolados y plantaciones forestales”, dijo la ANLA a través de un comunicado.

El proyecto, que busca la generación de energía eléctrica a partir del Sol, está ubicado en una zona donde predominan los predios de grandes extensiones dedicados al cultivo de palma de aceite y ganadería. Según la ANLA, en el proceso se ha garantizado la participación de las comunidades del área de influencia, aunque según la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), no procede la consulta previa.

Con este parque, se llegó a doce proyectos licenciados, que aportarán cerca de 2326 megavatios. “En 2026, la Autoridad continuará trabajando por la sostenibilidad ambiental, en el marco de una gestión rigurosa, transparente y participativa”.

