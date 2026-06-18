Aprueban ley para mejorar las condiciones laborales de guardaparques: ¿qué cambios trae?

Recorrido por el Parque Chingaza en el que se observan venados, diferentes plantas y la Laguna, ubicada en la cordillera Oriental de los Andes, al noreste de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que busca la creación de un sistema específico de carrera administrativa para los guardaparques en Colombia.

“Estamos haciendo historia para proteger a los que protegen la naturaleza en nuestro país. Ellos ejercen sus funciones con entrega, y por esto estamos haciendo esta ley que les cambia las condiciones de trabajo y además les da la posibilidad de fortalecerse profesionalmente”, anunció la representante Julia Miranda Londoño (Nuevo Liberalismo) y exdirectora de Parques Nacionales Naturales.

En contexto: Con mejores salarios y formación, así quieren transformar el trabajo de los guardaparques.

La reforma al sistema de guardaparques, que contó con más de dos años de concertación y que tiene el apoyo del Gobierno Nacional, busca “establecer el sistema de carrera administrativa para el personal de guardaparques en Colombia”. Esto responde a que estos funcionarios, a diferencia de los policías y los bomberos, no tienen un sistema administrativo diferencial, lo que genera problemas, por ejemplo, en temas de ascensos o a la hora de pensionarse por la particularidad de sus trabajos.

Como contamos en esta nota, para 2024, de los más de 660 guardaparques, la gran mayoría hacen parte de carrera administrativa, mientras que otros son provisionales, es decir, funcionarios en etapa de prueba para los cargos. Esta labor es complementada por cerca de 1.400 contratistas que desarrollan diferentes actividades en las áreas protegidas.

Para mejorar las condiciones de los guardaparques, el proyecto apunta a mejoras salariales. De acuerdo con cifras oficiales de Parques Nacionales, la mayoría de los guardaparques, que no son profesionales, ganan entre 2 y 3 millones de pesos. Aquellos que cuentan con título de posgrado pueden ganar hasta $5,7 millones. El tema salarial es una de las principales quejas de los guardaparques en Colombia y en el mundo, pues, según el ‘Estado del Guardaparques 2024′, de la Federación Internacional de Guardaparques, cerca de la mitad de los guardabosques encuestados señala que no tienen oportunidades de aumento de sueldo o de promoción a un puesto mejor.

Otro de los elementos centrales del proyecto es la creación de una Escuela de Guardaparques, que busca profesionalizar a los funcionarios y capacitarlos para sus funciones. Esta escuela estaría vinculada a Parques Nacionales Naturales, que sería la encargada de los procesos de inducción, así como las formaciones que recibirán periódicamente los guardaparques. Con esto se busca, según los organizadores del proyecto, modernizar al cuerpo de funcionarios de la entidad y prepararlos para las labores diarias.

¿Cuánto costarían esas primas, la creación de esta escuela y las demás medidas que propone el proyecto? De acuerdo con el director de Parques, Luisz Olmedo, “se trata de un proyecto con impacto fiscal de alrededor de $5 mil millones, es decir, 0,000000001 % del Presupuesto Nacional”. Para compensar el incremento de gastos, el proyecto se propone modificar los porcentajes de presupuestos de inversión y de funcionamiento.

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