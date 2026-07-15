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Así es como el calor está afectando las horas de sueño en todo el mundo

Un grupo de investigadores analizó cómo las altas temperaturas afectan la duración del sueño de la población en 1.338 grandes ciudades. Encontraron que, entre 2020 y 2025, una persona promedio en el mundo perdió casi 56 horas de sueño al año debido al calor. De ese total, más del 10 % se atribuyó al cambio climático. En Colombia, Barranquilla, Cartagena y Cali son algunas de las ciudades más afectadas.

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Redacción Ambiente
15 de julio de 2026 - 03:22 p. m.
Imagen de referencia. Desde principios de la década de los 70, se ha duplicado la pérdida de sueño relacionada con el cambio climático.
Imagen de referencia. Desde principios de la década de los 70, se ha duplicado la pérdida de sueño relacionada con el cambio climático.
Foto: Cottonbro Studio - Pexels

Un nuevo estudio de la organización Climate Central demostró que, al menos en los últimos 50 años, se ha duplicado la pérdida de sueño relacionada con el aumento de la temperatura a nivel global. La investigación, que evaluó 1.338 grandes ciudades, arrojó, además, que entre 2020 y 2025, una persona promedio en el mundo perdió casi 56 horas de sueño al año por el calor, y más del 10 % de ese fenómeno se atribuyó al cambio climático, causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero y por la deforestación.

En particular, en...

Por Redacción Ambiente

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