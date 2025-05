Así es cómo las altas temperaturas han afectado los cultivos del mundo en los últimos 50 años

Si bien el aumento de la presencia de dióxido de carbono puede contribuir a mejorar el crecimiento de las coberturas vegetales, en el planeta las pérdidas debido al cambio del clima siguen siendo mayores. Foto: David Campuzano

Un nuevo estudio global de la Universidad de Stanford alerta sobre los estragos que están causando las altas temperaturas y las sequías en el rendimiento de las cosechas, en particular para los granos como el trigo, el arroz, la cebada, la soya y el maíz.

De manera concreta, los investigadores estiman que el rendimiento de cultivos grano en la actualidad está siendo hasta un 13 % más bajo de lo que sería si no se registrarán las actuales tendencias climáticas.

“Ha habido muchas noticias sobre malas cosechas en todo el mundo, y a menudo me preguntan si los impactos se están produciendo más rápido de lo que esperábamos”, indicó, a Phys.org, el autor principal del estudio, David Lobell, director del Centro de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente (FSE) de Stanford. “Eso motivó un análisis más detallado de lo que ha estado ocurriendo en las granjas de todo el mundo”.

Para entender los que está pasando en el planeta, los investigadores recopilaron información climática mundial de los últimos 50 años y lo compararon con el rendimiento de los cinco de los cultivos en el mundo.

¿Cuáles son los factores que están afectando los cultivos? De acuerdo con los investigadores, casi todas las mayores regiones agrícolas del mundo están registrando niveles de temperatura y la humedad en el aire que generan estrés y presiones negativas en los cultivos. A esto se suma que una variedad de estas zonas está experimentando sus temporadas más calurosas en los últimos 50 años.

Por su parte, si bien el aumento de la presencia de dióxido de carbono puede contribuir a mejorar el crecimiento de las coberturas vegetales, en el planeta las pérdidas debido al cambio del clima siguen siendo mayores.

“Vinculando los datos agroclimáticos a la productividad de los cultivos, estimamos que las tendencias climáticas han provocado que los rendimientos mundiales actuales del trigo, el maíz y la cebada sean un 10, un 4 y un 13% más bajos de lo que habrían sido de otro modo. Estas pérdidas superaron probablemente los beneficios de los aumentos de CO₂ durante el mismo periodo, mientras que los beneficios del CO₂ superaron probablemente las pérdidas relacionadas con el clima para la soja y el arroz”, concluyen los autores del estudio

Lo que no están midiendo los modelos climáticos

Por su parte, el estudio alerta que los modelos sobre el clima no están midiendo y prediciendo de manera adecuada la escala de las sequías en zonas de temperatura temperada en el mundo. Según los investigadores del estudio, esto es clave, pues estas mediciones guían las adaptaciones que se están implementando en los territorios del mundo.

“Es importante resolver estas grandes sorpresas”, indicó a, Phys.org, Stefania Di Tommaso, del FSE. “De todas las incertidumbres de los modelos climáticos, estas son las grandes que importan para la producción mundial de alimentos”.

Los resultados de esta investigación puede ser consultados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o a través de este enlace.

