Así es como las luces artificiales de las ciudades alteran el sueño de algunas aves

La contaminación lumínica altera las señales de luz y oscuridad que los organismos utilizan como cronogramas vitales. Foto: Pixabay

Las luces artificiales, especialmente las que están en las diferentes ciudades, están afectando los horarios de sueño de algunas especies de aves. Así lo afirman un reciente estudio, publicado en la revista Science, que analizó más de 500 especies de aves diurnas a nivel mundial y encontró cambios importantes en sus patrones de descanso.

Todo comenzó hace dos años, cuando...