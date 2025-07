Pronóstico del clima 15 de julio: estas son las regiones donde se prevén más lluvias

Durante la tarde y la noche se esperan nuevas precipitaciones en varias zonas del país. Foto: Movilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en su más reciente reporte sobre el pronóstico del clima, señaló que durante la madrugada de este martes 15 de julio persistieron las condiciones secas en gran parte del país.

(Lea: Lluvias dejan miles de afectados y la UNGRD alerta por falta de recursos del Gobierno)

Sin embargo, añadió la entidad, se presentaron precipitaciones entre ligeras a moderadas en sectores del oriente de la Orinoquía y Amazonía, centro y norte del Pacífico, y zonas aisladas del centro del Caribe y norte de la región Andina.

Los mayores acumulados de lluvia, en algunos casos con actividad eléctrica asociada, se registraron en áreas de Vaupés, Guainía, Vichada, Arauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Sucre, Bolívar y Córdoba.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte, predominó el cielo entre parcial y ligeramente nublado, con tiempo seco asociado.

Para el resto del día, explicó el IDEAM, se esperan precipitaciones principalmente en la tarde y en la noche. Estas condiciones se prevén en el oriente de la Orinoquía y la Amazonía, el centro y norte del Pacífico, el occidente y norte de la región Andina, y el centro y sur del Caribe.

(Puede leer: “No autorizaré la caza comercial de chigüiros en Colombia”: ministra de Ambiente)

En otras zonas, el IDEAM pronostica tiempo seco y cielos entre ligeramente a parcialmente nublados, especialmente en sectores del centro y piedemonte amazónico y llanero, el centro y sur de la región Andina y el norte del Caribe colombiano.

Las principales lluvias, con posible actividad eléctrica asociada, se esperan en zonas de Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas, Antioquia, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica nubosidad variada y dispersa, con predominancia de tiempo seco.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá?

En Bogotá, durante la mañana se espera cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

El IDEAM también prevé un aumento gradual de la nubosidad hacia el final de la mañana y el inicio de la tarde, acompañado de lluvias en el norte y occidente de la ciudad, especialmente sobre las localidades de Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.

La temperatura máxima esperada rondará los 19 °C. Para la noche, se anticipa una disminución relativa de la nubosidad y predominio de tiempo seco generalizado en la ciudad.

(Le puede interesar: Estas son las impresionantes imágenes ganadoras de un concurso de fotografía aérea)

Pronóstico del clima 15 de julio para otras ciudades en Colombia

⛅Barranquilla: Son esperadas condiciones secas en toda la jornada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados. (T. máx.: 33 °C).

⛅Cartagena: Se pronostican cielos entre ligera a parcialmente nublados durante todo el día, con predominio de tiempo seco durante las diferentes jornadas (T. máx.: 32 °C).

⛅ Medellín: Se prevé un día con predominio de tiempo seco con nubosidad variada, especialmente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).

⛅ Tunja: Un día con predominio de tiempo seco es pronosticado, con ligeros incrementos de nubosidad en horas de la tarde. (T. máx.: 16 °C).

⛅ Bucaramanga: Después de una mañana con tiempo seco, se espera incremente la nubosidad y se presenten precipitaciones dispersas en la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C).

⛅ Cali: Se pronostica una mañana con predominio de tiempo seco, con jornadas de la tarde y la noche con precipitaciones de ligeras a moderadas. (T. máx.: 33 °C).

(Lea también: El daño ambiental que deja en Colombia la economía cocalera)

Otras alertas emitidas por el IDEAM:

🔥 Alertas por incendios: En total, 61 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, de los cuales, 11 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Cundinamarca, Cauca y Tolima con 3 municipios cada uno.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 287 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 91 municipios se encuentran alerta roja, destacándose los departamentos de Chocó con 20 municipios, Antioquia con 11 municipios, Casanare con 10 municipios y Boyacá con 8 municipios. *Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas):

☔ Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Orinoco: veinte (20) rojas, dos (2) rojas puntuales, treinta y tres (33) naranjas y tres (3) amarillas; Magdalena Cauca: ocho (8) rojas, una (1) roja puntual, tres (3) naranjas y treinta (30) amarillas; Caribe: once (11) rojas, catorce (14) naranjas y siete (7) amarillas; Pacífico: tres (3) rojas, once (11) naranjas y ocho (8) amarillas; Amazonas: seis (6) rojas, once (11) naranjas y dos (2) amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: En el mar Caribe: Se cuenta con alerta naranja por velocidad del viento y altura de las olas en el mar Caribe central y oriental. Alerta amarilla por altura de olas y velocidad del viento para la cuenca occidental y suroccidental. Alerta amarilla por tiempo lluvioso al suroccidente del Caribe.

• En el Pacífico colombiano: Se mantiene alerta amarilla por altura de las olas y velocidad del viento en toda la cuenca. Así mismo, se cuenta con alerta amarilla por pleamar en todo el Pacífico. Se sostiene alerta amarilla por tiempo lluvioso en el Pacífico norte.

(Puede leer: Los pequeños organismos que pasan inadvertidos en la Amazonia)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜