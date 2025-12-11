Así estará el clima este jueves en las principales ciudades del país

Aunque en Bogotá predominará el tiempo seco, no se descartan lluvias en la tarde. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Luego de una madrugada con lluvias en sectores de Antioquia, Amazonas, Chocó y Valle del Cauca, es probable que durante lo que queda del día se sigan registrando precipitaciones. Así lo informa el más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre el pronóstico del clima para este jueves, 11 de diciembre.

Según la entidad, para hoy se prevén condiciones “inestables en varias regiones del país”. En los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, sur de Bolívar, Sur de Córdoba, occidente de Santander, Antioquia, noroccidente de Cundinamarca, oriente de Caldas, Risaralda y sur del Tolima se esperan lluvias que podrían intensificarse en la tarde y noche.

“Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica un cielo parcialmente cubierto, con lloviznas o lluvias leves, más frecuentes e intensas en la zona marítima”, explica el Ideam.

Para el caso de Bogotá, en la mañana son previstas condiciones secas, pero, para la tarde se estiman precipitaciones de carácter ligero en sectores de las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Suba. En la noche, también se esperan lluvias ligeras y lloviznas en el occidente de la ciudad.

En las demás ciudades principales también se esperan condiciones variadas:

Barranquilla: durante la mayor parte del día dominará el tiempo seco acompañado de nubosidad variable; aun así, en horas de la tarde podría presentarse alguna llovizna o lluvia esporádica. La temperatura máxima estimada es de 33 °C.

Cartagena: predominarán las condiciones secas y la nubosidad variable durante buena parte del día. Sin embargo, en horas de la tarde no se descartan lloviznas o precipitaciones aisladas. Allí la temperatura máxima que se espera también es de 33 °C.

Medellín : el día estará caracterizado por condiciones secas y nubosidad de diversa intensidad, pero en la tarde existe probabilidad de algunas lloviznas o lluvias dispersas. La temperatura máxima estimada para la capital antioqueña es de 28 °C.

Cali: para la capital del Valle el Ideam prevé tiempo seco con nubosidad variada en la mañana, condiciones que podrían cambiar en la tarde dando paso a un incremento en la nubosidad acompañado de lloviznas o lluvias leves. Se espera una temperatura máxima de 30 °C.

Bucaramanga: durante la mañana se espera que predomine el tiempo seco acompañado de nubosidad variable, pero en horas de la tarde y noche podrían presentarse lloviznas o lluvias esporádicas. La temperatura máxima estimada de es 29 °C.

Tunja: para esta ciudad se anticipa un ambiente generalmente seco con variaciones de nubosidad durante el día, y una temperatura máxima de 18 °C.

