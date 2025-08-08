Así estará el clima este viernes, 8 de agosto, según el pronóstico del Ideam

En Bogotá se esperan lluvias durante la tarde y noche de este viernes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Alrededor de 26 departamentos en Colombia registrarán lluvias de variada intensidad este viernes, 8 de agosto, de acuerdo con el más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La entidad informó que se esperan precipitaciones en gran parte del occidente y norte de la Amazonía, Pacífico, centro y sur del Caribe, Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina, especialmente centro y norte de la zona.

En la lista que entregó el Ideam están algunos departamentos como Cesar, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Guainía, Boyacá, Tolima, Vaupés, y Cundinamarca. También se esperan lluvias de menor intensidad en Atlántico, Caldas y Quindío.

Para el caso de Bogotá, el Ideam pronostica una jornada con lluvias, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa durante la tarde. En la noche hay probabilidad de tormentas eléctricas aisladas en el norte y oriente de la capital.

En Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Tunja se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias ligeras especialmente hacia el final del día. En Medellín se esperan lluvias de variada intensidad, durante la tarde y noche de la jornada.

El Ideam también informó que actualmente hay alerta amarilla sobre toda la cuenca del mar Caribe por viento y oleaje. En el caso de la cuenca del Pacífico colombiano hay alertas naranjas por tiempo lluvioso en el norte y centro, y alerta amarilla por esta misma razón en al sur de la cuenca.

En total, 275 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos, de los cuales, 68 están en alerta roja. Estos están ubicados principalmente en Antioquia, Chocó, Cauca y Meta.

