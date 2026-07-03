Así estará el tiempo este fin de semana según el Ideam: lluvias en gran parte del país

En Bogotá, el pronóstico indica que predominará el cielo nublado durante el fin de semana, con posibilidad de lluvias intermitentes. Foto: Archivo Particular

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Quienes tengan planes para este fin de semana deberán tener una sombrilla a la mano. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que el sábado 4 y el domingo 5 de julio persistan las lluvias en buena parte del país, con tormentas en varias regiones y condiciones que podrían favorecer deslizamientos e inundaciones.

Aunque se espera que el viernes sea el día con las precipitaciones más intensas, el Ideam prevé que durante el fin de semana las lluvias continuarán en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. El domingo, incluso, volverán a fortalecerse en varias zonas por el ingreso de la llamada onda tropical número 22.

Para el sábado, las lluvias tenderán a disminuir frente al viernes, pero durante la mañana aún podrían presentarse tormentas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía. En horas de la tarde y la noche, las precipitaciones se concentrarán en el centro y sur de la región Caribe, amplias zonas del Pacífico y sectores dispersos de la región Andina.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias incluyen La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Risaralda, Caldas, Chocó, Cauca, Nariño, Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía y Vichada. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Para el domingo, aunque continuará la tendencia a una disminución gradual de las precipitaciones en algunas zonas del país, el ingreso de la onda tropical número 22 favorecerá un nuevo incremento de las lluvias durante la tarde y la noche. Los mayores acumulados se esperan en el centro y occidente de la región Caribe, el norte de la región Andina, la región Pacífica y distintos sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

Según el Ideam, las precipitaciones más intensas podrían registrarse en Bolívar, Sucre, Córdoba, el golfo de Urabá, Chocó, el norte de Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y el oriente de Vichada. También podrían presentarse lluvias importantes en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Arauca, Guainía, Caquetá y Amazonas.

En Bogotá, el pronóstico indica que predominará el cielo nublado durante el fin de semana, con posibilidad de lluvias intermitentes, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina las precipitaciones persistirán tanto el sábado como el domingo.

El instituto también advirtió que, pese al incremento de la nubosidad, algunas zonas del Caribe y del valle del Magdalena podrían registrar una alta sensación térmica, especialmente el domingo. Los departamentos donde se espera mayor calor son Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar, Tolima y Huila.

El llamado de las autoridades

El Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las alertas por deslizamientos, especialmente en zonas montañosas y corredores viales donde suelen presentarse derrumbes durante temporadas de lluvias. También aconsejó evitar permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas, asegurar techos y estructuras expuestas a vientos fuertes y limpiar canales, desagües y sumideros para reducir el riesgo de inundaciones.

A quienes tengan previsto viajar por carretera durante el puente, la entidad les pidió consultar el estado de las vías antes de iniciar sus desplazamientos y seguir las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo y de tránsito.

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