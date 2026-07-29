Así estará el tiempo este miércoles 29 de julio en Colombia según el Ideam

Panorámica de Bogotá con cielo nublado y fuertes lluvias. Foto: Óscar Pérez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles, 29 de julio, en el que se espera un incremento de las lluvias en el país en comparación con lo registrado el día anterior.

La entidad reportó la probabilidad de precipitaciones en amplios sectores de la Orinoquía, centro y occidente de la Amazonía, norte de la región Andina, norte y centro del Pacífico y sur del Caribe. En contraste, en gran parte del norte y centro del Caribe, centro y sur de la región Andina, occidente del Pacífico y sur de la Amazonía, son anticipadas condiciones secas.

“En la región Andina, posterior a una mañana mayormente seca con cielos de ligera a parcialmente nublados, se prevé un leve incremento en la nubosidad acompañada de precipitaciones en horas de la tarde e inicios de la noche sobre parte de los departamentos Caldas, Antioquia y Santander”, indicó el Ideam, a través de su más reciente boletín.

Para el caso de la región Caribe, se prevén cielos de parcialmente nublados con probabilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche sobre el sur de Córdoba, Bolívar y Sucre. Por su parte, en la región Pacífica se pronostica una jornada mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a localmente fuertes.

☀️ ¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Claudia Torres, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este miércoles se espera predominio de tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado.

“En horas de la tarde, se espera continúen las condiciones secas con cielo mayormente cubierto. Durante la noche, son previstas condiciones secas con cielo mayormente nublado”, informó Torres, a través de un comunicado.

☔ Este es el pronóstico del tiempo en las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Se esperan cielos de ligeramente cubiertos y tiempo seco (T. máx.: 37 °C),

• Cartagena: Son posibles cielos ligeramente cubiertos y tiempo seco (T. máx.: 33 °C),

• Bucaramanga: Cielo entre ligera y parcialmente nublado con tiempo seco asociado. (T. máx.: 31 °C),

• Medellín: Se esperan cielos parcialmente nublados y predominio de tiempo seco generalizado (T. máx.: 31 °C),

• Tunja: Se pronostica un cielo con nubosidad variada con condiciones secas asociadas (T. máx.: 20 °C),

• Cali: Son probables lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y noche, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 31 °C),

• Popayán: Se espera cielo de parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 27 °C).

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