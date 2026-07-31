Así estará el tiempo este viernes 31 de julio en Colombia, según el Ideam

Imagen de referencia. En el caso de Bogotá, durante esta mañana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Foto: Pixabay

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes, 31 de julio, en el que se esperan cielos nublados sobre zonas del oriente y noroccidente del país.

Las principales lluvias se esperan, según el Ideam, “en el noroccidente de la región Andina, el norte de la región Pacífica, el suroccidente de la región Caribe, norte de la Amazonia y gran parte de la Orinoquía”, según se lee en el más reciente boletín de la entidad.

Para la región Andina se prevé una mañana con tiempo seco, con un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche. Las principales precipitaciones se esperan en los departamentos de Antioquia, Santander, Risaralda, Caldas y Norte de Santander.

“En la región Caribe se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados, con probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes durante la noche y la madrugada de mañana sobre el suroccidente de Cesar y hacia el centro y sur de los departamentos de Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar, así como se prevén lluvias ligeras en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta”, precisó el Ideam.

En el caso de la región Pacífica, se espera un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche, acompañado de lluvias moderadas a fuertes en gran parte del Chocó y el occidente del Valle del Cauca.

☂ ¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Zaida Peña, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, en la mañana de este viernes se espera un cielo parcialmente con el predominio de un tiempo seco en gran parte de la capital del país.

“En la tarde, se prevé cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lloviznas y/o lluvias ligeras y aisladas en el sur de la ciudad”, precisó Peña. “Para la noche se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco”.

🌂 Este es el pronóstico para las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Se espera cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco (T. máx.: 35 °C),

• Cartagena: Se prevé cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas en la tarde (T. máx.: 35 °C),

• Bucaramanga: Cielo entre parcial a mayormente nublado con posibles lluvias moderadas en la tarde y noche. (T. máx.: 30 °C),

• Medellín: Se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado, sin descartar algunas lloviznas en la tarde y noche (T. máx.: 30 °C),

• Tunja: Se pronostica cielo con nubosidad variada con posibles lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 18 °C),

• Cali: Se estima cielo de parcial a mayormente cubierto. Son probables lluvias ligeras durante la noche (T. máx.: 33 °C),

• Popayán: Se espera cielo de parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco, con posibles lloviznas en la tarde (T. máx.: 26 °C).

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