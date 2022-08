Así redescurbieron al ave más paisa del mundo, el montañerito paisa

En el municipio de San Pedro de Los Milagros (Antioquia) encontraron al montañerito paisa ("Atlapetes blancae") Foto: Wkipedia

En 2010 llegó a la biblioteca municipal de San Pedro de Los Milagros (Antioquia) una publicación científica sobre el redescubrimiento de un ave que, al parecer, era oriunda de la zona. La fotocopia, recuerda Raúl Eduardo Tayamo, director de la biblioteca, estaba en inglés y en blanco y negro. “Debo reconocer que no domino muy bien ese idioma, pero pude identificar que en el documento mencionaban a San Pedro de Los Milagros. Además, la persona que me lo envió sabía que me podía interesar”, recuerda Tamayo.

El director de la biblioteca, interesado por conocer de qué se trataba el misterioso documento, contactó a un sacerdote que podía ayudarle con la traducción del artículo. El padre Gerardo Velásquez, según Tamayo, dominaba muy bien varios idiomas, “era políglota”, así que sería el indicado para esa labor. “Era tan hábil que iba leyendo y traducía a español. Sin embargo, yo le dije que así no iba a entender, que lo escribiera y me devolviera la fotocopia cuando acabara”, dice Tamayo.

Cuando el bibliotecólogo leyó la traducción, entendió que se trataba del redescubrimiento que un científico inglés, Thomas Donegan, había hecho sobre un ave endémica que habitaba San Pedro de Los Milagros. Aunque encontró en la lectura algo interesante, pues Tamayo se autodenomina como un amante del conocimiento, no logró identificar al ave. “Yo soy como un sastre pero del conocimiento. Cuando usted va a donde uno, él le dice qué ponerse y qué telas usar. Yo hago lo mismo con los usuarios de la biblioteca, sé qué le gusta a quién y qué les debo recomendar”, asegura Tamayo.

Unos meses después, la misma persona le envió otro artículo sobre la misma especie de ave, pero esta vez a color y en francés. “Fui a molestar de nuevo al padre Velásquez con la traducción. Esta vez reconocí el ave de inmediato, pues las imágenes ya no estaba a blanco y negro”, recuerda Tamayo.

El ave de la que hablaban en la publicación científica era el montañerito paisa o gorrión montés paisa (Atlapetes blancae), una especie endémica del altiplano antioqueño que llevaba desde 1971 perdida, es decir, nadie la había vuelto a ver. Sin embargo, Tamayo estaba seguro que no estaba ni perdida ni extinta porque la recordaba volando cerca a huertas o pequeños arbustos de frutos desde que estaba pequeño.

Así redescubrieron al montañerito paisa

En 1971 dos hermanos de la Congregación de Juan Bautista de La Salle, el hermano Daniel de la Inmaculada y el hermano Marco Antonio Serna, colectaron tres individuos de una especie de ave en el municipio de San Pedro de Los Milagros. Los identificaron como juveniles de gorrión-montés pizarra (Atlapetes schistaceus), un pájaro que habita los bosques andinos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Casi tres décadas después, en 2007, Thomas Donegan, el autor de los documentos científicos que recibió Tamayo, descubrió que los hermanos de La Salle se habían equivocado. No se trataban de juveniles de gorrión-montés pizarra, era una especie totalmente nueva y desconocida para la ciencia. La llamó Atlapetes blancae en honor a su esposa Blanca Huertas.

En el momento que Tamayo se enteró de toda esta historia, le escribió a Rodolfo Correa, un ingeniero agrónomo y a apasionado por el medio ambiente. “Le dije, hay que encontrar esa. Ave porque estoy seguro que está viva”, recuerda. Tamayo, que había sido educado en un colegio de los hermanos lasallistas, creía que los científicos habían estado buscando en el lugar equivocado.

Ocho los después, Correa encontró el ave cerca de su casa. “De todas formas, teníamos que estar seguros no podíamos dar una noticia falsa. Así que él llamó a un par de biólogos”. Efectivamente, se trataba del Atlapetes blancae, el ave más paisa del mundo.

“Podríamos estar hablando del pajarito más paisa del mundo porque está en todo el corazón de Antioquia, está en una zona que abastece toda el agua del Valle de Aburrá y es un fiel representante del montañero que hablan en Antioquia: es apersona que labró las tierras de ese territorio. Sin embargo, es una especie que estamos perdiendo, quedan muy pocos ejemplares por la deforestación y el uso de agroquímicos”, segura Angélica Díaz-Pulido, investigadora del programa de Evaluación y Monitoreo del Instituto Humboldt.

Unos meses después de la notica, otros investigadores encontraron el ave en otra zona de Antioquia. “Fue una especie que resucitó. Esto me dio más ánimos para seguir investigando e inicié otros proyectos para buscar fauna y flora perdida. Colombia es un país que todavía debe redescubrirse. Hay muchos animales, plantas y personas que están invisibilizadas en el mundo de la cultura y del conocimiento como aportantes y como generadores del conocimiento”, puntualiza Tamayo.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜