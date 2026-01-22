Así resolvieron científicos un misterio climático de hace 66 millones de años

Según argumentan los autores del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, estos cambios en la temperatura del planeta habrían sido causados por una considerable disminución de los niveles de calcio en el océano. Foto: University of Southampton

Un equipo internacional de científicos sostiene haber identificado uno de los factores clave que impulsaron la transición de la Tierra desde un invernadero tropical, con un clima más cálido, hasta el planeta con zonas cubiertas de hielo que conocemos hoy.

Se trata de un enigma que la ciencia ha intentado resolver para explicar los cambios climáticos del planeta durante la primera mitad del Cenozoico, el periodo que comenzó tras la extinción de los dinosaurios, hace unos 66 millones de años. La respuesta a este cambio sería clave...