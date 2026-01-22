Logo El Espectador
Así resolvieron científicos un misterio climático de hace 66 millones de años

Hace millones de años, la Tierra atravesó un proceso de enfriamiento que transformó por completo el clima del planeta. Un nuevo estudio sugiere que la clave de ese cambio podría estar en lo ocurrido en las profundidades de los océanos.

Redacción Ambiente
22 de enero de 2026 - 06:01 p. m.
Según argumentan los autores del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, estos cambios en la temperatura del planeta habrían sido causados por una considerable disminución de los niveles de calcio en el océano.
Foto: University of Southampton

Un equipo internacional de científicos sostiene haber identificado uno de los factores clave que impulsaron la transición de la Tierra desde un invernadero tropical, con un clima más cálido, hasta el planeta con zonas cubiertas de hielo que conocemos hoy.

Se trata de un enigma que la ciencia ha intentado resolver para explicar los cambios climáticos del planeta durante la primera mitad del Cenozoico, el periodo que comenzó tras la extinción de los dinosaurios, hace unos 66 millones de años. La respuesta a este cambio sería clave...

Por Redacción Ambiente

