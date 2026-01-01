Las nuevas tarifas para ingresar a los Parques Nacionales Naturales de Colombia este 2026

Uno de los Parques más visitados es el Tayrona, ubicado en el Caribe colombiano, cuyas tarifas varían dependiendo de la temporada. Foto: Parques Naio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de este 1 de enero empiezan a aplicar las nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia. Según quedó establecido en la Resolución 551 de 19 de diciembre de 2025, el valor a pagar varía dependiendo de distintos factores, que incluyen la diversidad de las regiones y la oferta turística ofrecida en cada área protegida.

Para el cálculo también se tiene en cuenta la nacionalidad del visitante, la seguridad pública, así como la recuperación de costos y gastos incurridos por la entidad para la conservación e inversiones realizadas en el conjunto de áreas protegidas que administra Parques Nacionales Naturales. La resolución, además, establece que los valores absolutos incrementan con base en la meta de inflación determinada por el Banco de la República, es decir, un 3 %.

Le puede interesar: Gobierno acelera comunidades energéticas: COP 914.000 millones en 8 meses. ¿Lo logrará?

Para uno de los Parques Nacionales Naturales, el Tayrona, se definieron diferentes tarifas, de acuerdo con la temporada. En temporada baja, el valor para los colombianos menores de 25 años será de COP 27.500, mientras que para los extranjeros (miembros de la Comunidad Andina de Naciones) residentes en el país y menores de 25 años será de COP 36.500. En cambio, en temporada alta, las mismas tarifas se fijaron en COP 30.500 y COP 43.000, respectivamente.

Para los extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN, la entrada tendrá un costo de COP 81.000 en temporada baja y COP 96.500 en temporada alta. Por otro lado, quienes hayan nacido en Santa Marta tendrán un beneficio: los menores de 25 años podrán acceder al parque por COP 13.500 en temporada baja y COP 30.500 en temporada alta. Para los mayores de 25 años aplicará una tarifa de COP 18.000 en temporada baja y COP 43.000 en temporada alta.

Lea también: Deforestación en la Amazonía colombiana creció 16 % en el tercer trimestre de 2025

Otro de los Parques más visitados es Los Nevados, el cual tendrá un valor de COP 12.500 para colombianos o extranjeros menores de 25 años, de COP 24.500 para aquellos que superen esta edad y de COP 68.000 para los extranjeros. En el Cocuy, dichas tarifas serán de COP 30.500, COP 52.500 y COP 107.00, respectivamente, mientras que en el PNN Sierra de la Macarena serán de COP 28.000, COP 51.500 y COP 78.500.

Este 2026, además, la entrada al PNN Chingaza tendrá un costo de COP 24.500 (colombianos y extranjeros residentes menores de 25 años), COP 29.000 (colombianos y extranjeros residentes mayores de 25 años) y COP 78.500 (extranjeros). En el caso del PNN Gorgona estos valores serán de COP 19.500, COP 32.000 y COP 77.500.

Le puede interesar: Las abejas sin aguijón se convirtieron en los primeros insectos del mundo con derechos

“El pago previsto en esta resolución se efectuará únicamente en los sitios autorizados que cuenten con las condiciones óptimas de infraestructura operacional para realizarlos o a través del pago en línea, cumpliendo los procedimientos de cada área protegida con vocación ecoturística donde existieren”, apunta la normativa.

El documento también contempla los valores de ingreso para vehículos de transporte terrestre o marino y fluvial. Consulte aquí los detalles de la resolución y las tarifas para otras áreas protegidas:

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜